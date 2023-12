Afacerea banală care i-a îmbogăţit pe doi români întorşi acasă. Au locuit două decenii în Italia, dar acum au mare succes aici

Marius și Oana Dorobanțu a făcut un pas important în direcția valorilor și tradițiilor românești, decidându-se să revină în țară după două decenii petrecute în Italia. Cei doi au ales să se stabilească în Iași și să pună bazele unei afaceri de succes în domeniul produselor tradiționale românești. Ce realizări au reușit cu forțele proprii?

Motivul principal care i-a impulsionat să deschidă o carmangerie a fost dorința lor profundă de a asigura o alimentație sănătoasă pentru cei doi copii ai lor și de a păstra vie amintirea gusturilor copilăriei.

Un alt factor care a contribuit la această afacere a fost dorința de a recrea experiența autentică a meselor din copilărie, bogate în arome și ingrediente tradiționale, lucru care l-au și reușit, depunând toată energia și priceperea de care au dispus.

Marius Dorobanțu a pornit în Italia la vârsta de 27 de ani cu un vis simplu: să strângă 50.000 de euro și să se întoarcă acasă pentru a-și finaliza casa. Cu toate acestea, viața i-a oferit altă poveste, iar întoarcerea sa în țară a avut loc după aproape două decenii.

Odată ajuns pe meleaguri natale, Marius a decis să-și transforme pasiunea pentru gastronomia tradițională într-o afacere de familie și a deschis o mică fabrică de produse românești.

Experiența învățată de la bunica sa a fost cheia succesului în domeniul preparării mezelurilor tradiționale. Marius a adus în fabrica sa nu doar cunoștințe transmise de-a lungul generațiilor, ci și pasiunea autentică pentru adevărata bucătărie românească. Soția sa, Oana, nu avea cunoștințe despre gastronomie, însă Marius i-a oferit prilejul de a învăța toate secretele.

„Când am plecat în Italia, ca tot românul, eram tânăr, aveam 27 de ani, am zis că mă duc, fac 50 de mii de euro, vin acasă, îmi fac o casă și am terminat. Săracii 50 de mii de euro s-au făcut de mai multe ori și nu am mai reușit să mă întorc”, a povestit Marius, pentru Euronews.