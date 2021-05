Afacere înfloritoare în Iași! Sătenii se înghesuie pentru a lucra pe plantația celor trei tineri ingenioși

Veronica, Gabriel și Andrei sunt trei din Iași care s-au gândit să investească banii câștigați în străinătate. 80.000 de euro au investit cei trei într-o plantație cu lavandă. În afacere s-au implicat și localnicii din comuna Sinești și s-au lăudat chiar și pe Facebook.

Gabriel Zupcu, împreună cu Veronica și Andrei Drăghici, au înființat o plantație cu lavandă cu banii câștigați din străinătate. Plantația se întinde pe 5 hectare și este situată în satul Stornești, comuna Sinești, și alte 5 în Bacău.

Cei trei asociația sunt și prieteni. Toți au muncit în străinătate timp de aproximativ 10 ani, iar la un moment dat au hotărât să se întoarcă înapoi în țară. Atunci au luat decizia de a deschide afacerea. Pentru început, cei trei au plantat lavandă pe 1.000 de metri pătrați.

„Noi am început probabil ca și mulți alții, cu reportajele de la televizor, și am plantat cu lavandă o suprafață de 1.000 de metri pătrați. Când Gabi și-a dat seama ce trebuie făcut, noi fiind încă în străinătate, am plantat pe 1 hectar lavanda. Am avut așteptări foarte mari într-un timp foarte scurt. Dar după aceea ne-am dat seama că agricultura nu e chiar atât de simplă. Aș putea să-ți arăt mâinile, ca să vezi trecerea de la munca de la birou, la cea de agricultor”, susține Andrei.