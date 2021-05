Afacere înfloritoare în Iași care poate ridica turismul. Pentru ce scot oamenii mii de euro din portofel

Pe timpul pandemiei, afacerile cu închirierea de autorulote au înflorit foarte mult. Anul acesta, antreprenorii ce se ocupă de astfel de afaceri, spun că au cu 50% mai multe rezervări față de anul trecut.

Pentru a închiria o rulotă, clienții plătesc între 1.000 și 10.000 de euro pentru o vacanță de vis, în străinătate sau în țară. Diferența de preț este atât de mare deoarece depinde foarte mult de autorulotă și de dotările ei. Investițiile într-o afacere asemănătoare se ridică la cel puțin 100.000 de euro.

La Iași s-a dezvoltat o astfel de afacere. Unul dintre antreprenorii ce au început o astfel de afacere este Manole Zaharia. Ieșeanul a decis să investească în acest domeniu deoarece a remarcat că este o piață nedezvoltată în zona Moldovei.

„Ideea de afacere mi-a venit după ce am închiriat o autorulotă pentru a pleca cu familia în vacanță, dar nu am găsit nicio firmă de închirieri în Moldova. În anul 2018 am zis că trebuie să fac o astfel de afacere și în Iași, pentru că m-am gândit că, la fel ca mine, vor fi multe persoane care vor dori să închirieze autorulote. Am cumpărat prima mașină, iar apoi celelalte le-am luat în leasing. Eu am lucrat în consultanță-marketing, iar din acest an vreau să renunț la acest job pentru a ne dezvolta mai mult afacerea cu autorulote și pentru a mă concentra numai pe asta. Pare simplă administrarea unui astfel de business, dar nu e deloc. E destul de mult la întreținerea lor”, susține Manole Zaharia, administrator Smiley Camper.