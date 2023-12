Adriana Vasilcov, despre Maia Morgenstern și Carmen Tănase: ‘Îmi pare rău’. Ce a mai spus regizoarea despre cele două mari actrițe EXCLUSIV

În urmă cu doar câteva zile, a avut loc avanpremiera filmului „Omul fără linia vieții”, care spune povestea plină de încercări a lui Ionel Sporea, românul care a inventat lansatorul automat de mingi de tenis de masă. Din distribuție fac parte nume mari de actori, precum Armand Calotă, Maia Morgenstern, Eugenia Șerban, Rareș Andrici, Carmen Tănase și Oana Zara. Lungmetrajul este regizat de Adriana Vasilcov, iar în exclusivitate pentru Playtech Știri, tânăra basarabeancă ne-a spus cum s-au desfășurat filmările pentru „Omul fără linia vieții”, dar și cum s-a înțeles cu marile actrițe Maia Morgernstern și Carmen Tănase.

Adriana Vasilcov și-a dedicat ultimii trei ani pentru filmul „Omul fără linia vieții”. Trei ani au durat filmările pentru a ieși un produs de calitate. În perioada pandemiei, filmările s-au decalat, astfel au avut parte de câteva obstacole, dar le-au depășit cu brio, iar astăzi , toată echipa este mândră de rezultat.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Adriana ne-a dezvăluit micile secrete ale unui regizor.

“Este filmul meu de debut și am muncit mult la acest film. Sunt 3 ani de muncă în spate: 2 ani la scenariu, 26 de zile de filmare în 53 de locații. Nici până acum nu înțeleg cum am făcut asta, dar știu că este datorită echipei mele. Au fost 36 de oameni muncitori. Am investit tot sufletul, toți banii, tot ce am făcut și ce am avut, au mers în acest film.

Am planificat totul ca să reușim. Am avut un grafic bine pus la punct, pentru că altfel pierdeam mulți bani și mult timp. Câteodată am impresia că nu s-a întâmplat cu mine, mi se pare ceva ireal. Dacă cineva mi-ar propune să mă apuc din nou, aș spune că este nebun și că nu vreau!

Am avut un entuziasm nebun…Mergeam cu ochii închiși, dar acum văd lucrurile mai clar. Am avut multe tentative să punem filmul pe picioare și abia acum am reușit, datorită oamenilor buni. Am impresia că am fost două perosane diferite: eu ca regizor și eu în viața de zi cu zi.

Îmi iubesc la nebunie echipa, dar dacă se întâmplă ceva pe platou, mă apucă nervii, îmi sare țandăra. Încerc să nu țip, dar au fost câteva cazuri pe platou și mi-am cerut iertare, apoi. Am avut o scenă foarte importantă, trebuia să fie totul perfect și m-am trezit că personajul avea un ceas diferit. Responsabilitatea este a mea, chiar dacă am asistenți.”, ne-a declarat regizoarea Adriana

Vasilcov, în exclusivitate pentru Playtech Știri.