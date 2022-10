Eliza Maria Iliescu, fiica celei mai bătrâne mame din România, a început anul universitar, aceasta fiind studentă în primul an la două facultați, pe care le urmează în paralel. Adriana Iliescu ne-a mărturisit că tânăra se descurcă foarte bine și pentru a putea ajunge la ambele universități, a fost nevoită să-și mute niște ore de la o grupă la alta. Mai mult, pentru a câștiga timp, Eliza merge cu taxiul de la o instituție la alta.

Imediat ce Eliza a luat bacalaureatul, mândră de performanțele fiicei sale, mama sa, Adriana Iliescu, ne mărturisea că ea va fi cea care o va ajuta să-și plătească a doua facultate, din pensia sa de la Uniunea Scriitorilor:

Adriana Iliescu a împlinit, 84 de ani, la sfârșitul lunii mai. Ea a devenit mamă la 66 de ani. Ca fost cadru universitar, fosta profesoară de limba și literatura română are o pensie de aproximativ 4000 de lei, căreia i se adaugă însă și o indemnizație de aproximativ 2000 de lei, de la Uniunea Scriitorilor, după cum însăși mărturisea.

„Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, mărturisea Adriana Iliescu pentru playtech.ro.