Adrian Severin o face praf pe Diana Șoșoacă: „O prostie”. Cum se pot schimba granițele, de fapt EXCLUSIV

Adrian Severin o face praf pe Diana Șoșoacă. Fost ministru de externe după decembrie 1989, dar și semnatar din partea României a Tratatului cu Ucraina din 1997, cel care ne-a deschis drumul spre accederea în NATO și în Uniunea Europeană, califică, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, drept „o prostie” proiectul de lege depus recent în Parlament de Diana Șoșoacă, pe tema „denunţării Tratatului de bună vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina”.

Adrian Severin ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri:

El a adus, în favoarea opiniei sale, argumente istorice.

„Era cumva Bugeacul parte a României în 1997, când am semnat Tratatul cu Ucraina? Sau oricare altă zonă? Nici pomeneală! Acele regiuni au fost pierdute după cel de Al Doilea Război Mondial, deci cu cinci decenii mai devreme. România a ieșit din acea încleștare, din postura unei țări învinse, și în istorie o țară învinsă pierde teritorii. Din fericire, am mai și câștigat, ceva, după Tratatul de la Paris, mă refer la Transilvania!”, ne-a declarat Adrian Severin, exclusiv pentru Playtech Știri.

Adrian Severin a reamintit și de declarația Parlamentului României, din 1991, venită la scurtă vreme după ce, în august, același an, Ucraina și-a anunțat autodeterminarea, după dispariția fostei URSS. Prin acest act, Parlamentul de la București făcea referire la vechi teritorii românești, rămase însă în cadrul statului ucrainean, dar, un an mai târziu, același parlament adopta o lege prin care recunoștea suzeranitatea Ucrainei, anulând, de facto, declarația emisă în 1991:

„Maniera în care un parlamentar român face asemenea demersuri, și mă refer aici la Diana Șoșoacă, lasă de dorit. Este un foarte bun jurist, probabil, pe alte aspecte ale dreptului, dar nu pe cel internațional. Modul în care ea pune problema arată ca la un examen de drept din primul an de facultate. Chestiunea asta poate naște așteptări, poate să creeze tulburări, dar nimic altceva. Dacă am abroga, prin absurd, tratatul, am pierde protecția minorităților românești din Ucraina. Prin tratat, ar fi trebuit să apară euro-regiuni cu români, în prim plan, precum Prutul de Sus sau Dunărea de Jos. S-a gândit cineva la asta? Dacă aceste euro-regiuni nu funcționează e și din vina noastră, nu doar a ucrainenilor”, mai arată fostul nostru ministru de Externe, pentru Playtech Știri.