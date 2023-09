Adrian Porumboiu se amuză pe seama lui Gigi Becali după atacul împotriva lui Istvan Kovacs: ””Îi e teamă de doi ungurași”

Gigi Becali a răbufnit după primul meci pierdut de FCSB în campionat, scor 1-2, cu UTA. Patronul vicecampioanei a dat vina pe arbitraj și l-a atacat pe Istvan Kovacs și pe fratele acestuia, care s-a aflat în camera VAR la Arad. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a râs de Gigi Becali din cauza scandalului provocat.

După eșecul FCSB-ului de la Arad, Gigi Becali a ieșit la atac și l-a acuzat pe arbitrul Istvan Kovacs că face jocurile altor echipe, mai ales ale CFR-ului. El a afirmat că arbitrul numărul unu al României și-a cumpărat apartament de la patronul lui CFR Cluj, Nelu Varga, și a cerut ca FRF să facă investigații în acest sens.

Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru internațional, a vorbit despre acest scandal și s-a amuzat pe seama lui Gigi Becali. Mai mult, este de părere că atacurile latifundiarului din Pipera nu stau în picioare, pentru că penlty-ul primit de UTA a fost corect acordat.

Bine, acum se pune presiune mare pe arbitri, dar au fost și meciuri care… Slavă Domnului. Cum am văzut eu faza, derulată și filmată și din spate, e penalty. Deci eu n-am văzut meciul, dar am văzut faza. După s-a tot discutat. E penalty. Mă rog, asta e situația. Multe discuții.

La două zile după ce a fost atacat, Istvan Kovacs i-a răspuns lui Gigi Becali. El a afirmat, printre atele, că patronul vicecampioanei pune presiune pe arbitraj, acuzându-l pe el. De asemenea, spune că nu a influențat pe nimeni să ia decizii împotriva FCSB-ului, așa cum susține latifundiarul din Pipera.

”Domnul Becali încearcă să pună presiune pe arbitraj făcând acuzații la adresa mea. Nu voi accepta să fiu folosit în jocul pe care domnia sa îl face.

Totuși, îl asigur pe domnul Becali că nu am nimic împotriva clubului dumnealui, niciodată nu am sugerat nimănui, niciunui coleg, deci nici fratelui meu, să ia decizii împotriva FCSB-ului. Mereu am recomandat tuturor colegilor mei să fie echidistanți și le-am urat tot timpul să fie inspirați și să ia deciziile corecte”, a transmis Istvan Kovacs, într-un comunicat postat pe site-ul FRF.