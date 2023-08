Gigi Becali, acuzații grave la adresa lui Istvan Kovacs: ”Are apartament de la firma lui Nelu Varga. Să îl întrebe FRF cât a dat pe el”

FCSB a pierdut primul meci în Superligă în fața echipei UTA, scor 1-2. După eșecul de la Arad, Gigi Becali a pus tunurile pe arbitri și susține că au influențat rezultatul partidei. El a lansat acuzații grave la adresa lui Istavan Kovacs. Latifundiarul din Pipera susține că Istavan Kovacs și-a cumpărat apartament de la patronul CFR-ului și cere ca FRF să facă investigații.

Gigi Becali acuză jocuri de culise după prima înfrângere a FCSB-ului din acest campionat. Echipa sa a avut un penalti dictat împotriva ei în prima repriză și două eliminări, iar patronul vicecampioanei cconsideră că vinovați sunt frații Kovacs, Istvan și Szabolcs, ultimul aflat în camera VAR.

Gigi Becali este de părere că Szabolcs Kovacs l-a influențat decisiv pe centralul George Găman pentru a acorda penalty în favoarea arădenilor și dezvăluie o presupusă legătură între frații Kovacs și CFR Cluj. Mai mult, potrivit patronului FCSB, Istvan Kovacs ar avea un apartament cumpărat de la firma lui Nelu Varga, finanțatorul CFR-ului, la un preț special.

Gigi Becali a continuat tirada la adresa lui Istavn Kovacs și a spus că acesta greșește mereu împotriva FCSB-ului și a lansat un nou atac xenofob la adresa acestuia.

”Îl întreb pe Istvan Kovacs: mai are nepoți să mă țină așa cât timp o să fiu în fotbal? De când sunt în fotbal numai belele am avut cu el. E un arbitru mare. Dar cu mine greșește si nu mai e mare. Acum mi l-a dat și pe frati-su, l-au scos și pe ăsta din căciulă. Mai are vreun nepot, să-l facă și pe ăla arbitru?!

Să fie ungurii toți la mine, să-i pună pe toți arbitrii unguri. Ungurii au ceva cu mine! Nu se poate așa! 11 metri și eliminare. Probabil nu le convenea să câștigăm. Dacă noi câștigăm, nu se mai uită lumea la fotbal, dacă FCSB e lider detașat. Ce sa vadă, Rapid si CFR?”, a adăugat Gigi Becali.