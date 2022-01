Adrian Năstase, în doliu. Vestea tragică dată la început de 2022

Adrian Năstase trece prin momente delicate. Fostul premier al țării noastre este în doliu, după ce a anunțat moartea tragică a unei mari personalități ale României. Marele prof.univ. a trecut la cele sfinte, la cumpăna dintre ani. Adrian Năstase a transmis un mesaj emoținant familiei îndoliate. Despre cine este vorba, mai exact.

Prof.univ. dr Dumitra Popescu, doctor honoris causa al Academiei de stiinte a Moldovei si al Universitatii Valahia, a încetat din viață la venerabila vârstă de 85 de ani. Specialista și-a găsit sfârșitul la cumpăna dintre ani.

Adrian Năstase a publicat un mesaj emoționant cu privire la trecerea în neființă a regretatului profesor de drept internațional, cu care a avut privilegiul de a colabora, în trecut.

„A activat mai mult de 60 de ani in slujba dreptului international. Ca cercetator la Institutul de cercetari juridice al Academiei Romane sau ca profesor la diferite universitati din tara si din strainatate.

Cu o activitate stiintifica prodigioasa sau in calitate de conducator de doctorat, Dumitra Popescu a fost un lider al activitatilor de cercetare in domeniul dreptului international din tara noastra.

Am avut privilegiul de a lucra, timp de 15 ani (1974-1989), in calitate de cercetator stiintific, la Institutul de cercetari juridice, la departamentul de drept international, condus de Dumitra Popescu. Am fost colegi de birou timp de un deceniu si jumatate.

Era uimitor de riguroasa, eu pregateam mai neglijent lucrarile de cercetare pe care adauga, corecta, modifica, pentru a le da forma finala. Mi-o amintesc cu nostalgie in mica incapere – cu trei birouri – de la etajul 6 al fostului sediu al Ministerului justitiei de vis-a-vis de Parcul Cismigiu.”, a declarat Adrian Năstase, în mediul online.