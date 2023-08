Adrian Mutu se laudă că „a umplut cu bani” buzunarele lui Dan Șucu. „Aproape șase milioane de euro”

Adrian Mutu a acordat primul interviu presei din România, după plecarea grăbită de la Rapid, cu câteva zile înainte de startul sezonului. Fostul antrenor al formației din Giulești a dezvăluit că „transferul” lui la Neftchi Baku a fost o afacere bună pentru gruparea de lângă Podul Grant. Banii au venit și în timpul mandatului său.

Adrian Mutu a avut mai multe oferte în ultimele luni și a surprins că a ales Neftchi Baku, fosta echipă a lui Laurențiu Reghecampf, care a terminat pe locul trei în prima ligă din Azerbaidjan. „Briliantul” a plecat în grabă de la Rapid, cu câteva zile înainte de startul sezonului, dar clubul din Giulești nu l-a lăsat să plece fără să achite despăgubiri. În locul lui a fost adus italianul Cristiano Bergodi, deși fanii au făcut presiuni să fie numit Marius Șumudică.

Fostul internațional câștigă la Neftchi Baku 500.000 de euro pe an, de trei ori mai mult decât la Rapid. Obiectivul lui este titlul, dar și prezența în grupele Conference League, o calificare care ar aduce milioane de euro pe bune. Nimic nou pentru el pentru că și la Rapid a produs bani.

„O perioadă foarte bună (n.r. la Rapid), 27 de victorii și 12 rezultate de egalitate în 54 de meciuri, cred că asta spune tot. Am adus 93 de puncte pentru Rapid într-un sezon și jumătate. Ne-am atins obiectivul principal, să jucăm în playoff.

Plus alte mici obiective, cum ar fi: am câștigat trei derby-uri din patru cu FCSB, am avut cea mai bună apărare din campionat, am promovat și tineri din academie, am dat golgheterul campionatului (n.r. Marko Dugandzic), veniturile clubului din vânzări de jucători au fost în jur de șase milioane de euro”, a mai spus fostul internațional în interviul din iamsport.ro.