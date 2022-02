Adrian Mutu a recunoscut motivul divorțului de primele două soții. Fostul internațional român a avut o viață personală la fel de agitată ca și cariera de fotbalist. „Briliantul” a ajuns la a treia căsnicie, el fiind căsătorit, din 2016, cu Sandra Bachici. Adrian Mutu a dezvăluit care au fost problemele care au condus la despărțirea de Alexandra Dinu și Consuelo Matos, primele două femei duse de el la altar.

Adrian Mutu a recunoscut motivul divorțului de primele două soții. Talent „pur-sânge”, Adrian Mutu a avut un destin tumultuos de fotbalist, ce a oscilat între performanțe remarcabile și „deraieri” incredibile, culminând cu „scandalul cocaina” de la Chelsea.

Dar Adrian Mutu n-a fost diferit nici în viața personală. A trecut prin toate experiențele cu pasiune, iubind sau „călcând în străchini” cu aceeași nonșalanță cu care înscria goluri în Italia. A fost căsătorit prima oră, între 2001-2003, cu Alexandra Dinu, pe atunci fiica consulului român la Milano. Cei doi au devenit părinții unui băiat, Mario, acum în vârstă de 19 ani.

Pentru Adi Mutu a urmat Consuelo Matos, fata unui bogat om de afaceri din Republica Dominicană. După o nuntă în Roma, nășiți de celebrul Nicu Gheară, cei doi și-au consumat căsnicia pe durata a 7 ani, între 2005 – 2012. Din relația lor au rezultat două fiice, Adriana (15 ani) și Maya (13 ani), care au rămas lângă mama lor.

Adrian Mutu a recunoscut că lucrurile au decurs inițial bine în primele două căsnicii. Dar, mai târziu, au început să se resimtă diferențele dintre el și fiecare dintre cele două foste soții.

„Eu, când am făcut alegerea (n.r. – de a se căsători), am făcut-o la momentul respectiv, ce am simțit. După aia începi să te schimbi și să-ți dai seama că nu mai rezonezi cu persoana respectivă. Încet, lucrurile se schimbă. Știi că de multe ori spui: „Băi, să stai cu o persoană diferită, că plus cu minus atrag”. OK, la început.

La început, e mișto. După un timp te obișnuiești, te căsătorești, intervine monotonia, intră în casa ta inevitabil. Și obișnuința, mai ales. Atunci, dacă nu ai lucruri comune, ce faci?”, a declarat Adrian Mutu în cadrul podcast-ului „La mijloc” găzduit de Codin Maticiuc.