Adrian Mititelu a primit o lovitură dură. Ce se întâmplă chiar acum cu Universitatea Craiova

Adrian Mititelu a primit o lovitură dură. FC U Craiova 1948, echipa din Liga 2 deținută de omul de afaceri, a primit o lovitură importantă în războiul cu rivala din oraș, CS Universitatea Craiova.

Ce se întâmplă cu Universitatea Craiova. Adrian Mititelul a făcut anunțul dureros

Adrian Mititelu a primit o lovitură cruntă. Formația din Liga 2 a anunțat pe contul de Facebook că nu mai are dreptul de folosire al numelui „Universitatea Craiova”. Decizia a fost anunțată de Curtea de Apel București, iar echipa lui Adrian Mititelu susține că e o măsură provizorie, până la soluționarea fondului dosarului dintre omul de afaceri și Clubul Sportiv Universitatea Craiova.

Astfel, din prezent, echipa din Liga 2 va juca sub numele de „U Craivoa 1948” și va folosi denumirile de „FC Universitatea, Fotbal Club Universitatea 1948”, „FCU 1948”, „FCU Craiova 1948” şi „Leii din Bănie Craiova”.

Măsura este provizorie

”Astazi, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca masura provizorie pana la solutionarea fondului in dosarul ce priveste marca UNIVERSITATEA CRAIOVA, proces in care ne judecam cu Clubul Sportiv de Drept Public Universitatea din Craiova ca nu mai avem voie sa folosim denumirea de “UNIVERSITATEA CRAIOVA”!

Prin urmare, ne vom conforma sentintei instantei de judecata, chiar daca o consideram nedreapta si absurda.Aceasta solutie a instantei nu afecteaza calitatea noastra de succesor al fostei FC UNIVERSITATEA CRAIOVA, fostei UNIVERSITATEA CRAIOVA, fostei STIINTA CRAIOVA, fostei UNSR CRAIOVA !De asemenea, aceasta solutie nu afecteaza dreptul nostru exclusiv de a folosi simbolul sectiei de fotbal si anume “LEUL” si celelalte insemne adiacente care au fost folosite exclusiv de catre echipa de fotbal.

Sub ce nume va evolua echipa

Pana la terminarea acestui proces pe fond, vom evolua in campionat sub denumirea U CRAIOVA 1948 in principal, si vom folosi in secundar, denumirile de FC Universitatea, Fotbal Club Universitatea 1948, FCU 1948, FCU Craiova 1948 si Leii din Banie Craiova.

Mai facem precizarea faptului ca, sentinta provizorie obtinuta de catre clubul lui Badea are la baza o sentinta a ICCJ prin care clubul lui Badea a castigat dreptul exclusiv de a folosi numele de UNIVERSITATEA CRAIOVA, dar care nu a luat in calcul procesul cu privire la palmares pe care l-am castigat ulterior si care urmeaza sa fie transat irevocabil pe 15 octombrie. Dupa transarea irevocabila a procesului cu palmaresul urmeaza reformarea sentintei in ceea ce priveste numele de UNIVERSITATEA CRAIOVA!”, informează printr-un comunicat FC U Craiova 1948.

Ce se întâmplă cu palmaresul echipei

Actualul club din Liga 1 a obținut denumirea clubului istoric, acesta rămânânând în palmares cu un singur trofeu, Cupa României din anul 2018, potrivit deciziei definitive și irevocabile dată de Curtea de Apel anul trecut. În același timp, actualul club al omului de afaceri Adrian Mititelu, FC U Craiova 1948, care e în Liga a 3-a, nu arenimic în palmares, fiind o grupare înființată în anul 2017, pe o nouă firmă.

De asemenea, clubul FC U Craiova, dezafiliat în 2011 de Federația Română de Fotbal și intrat în faliment, ar fi de fapt deținătorul palmaresului istoric, 4 titluri și 6 Cupe. Nu există însă o decizie în instanță care să ateste acest lucru, dar în același timp afirmația nici nu a fost contestată în vreun tribunal până în prezent.