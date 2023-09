Adrian Mititelu junior a lansat un nou atac dur la adresa lui Marius Șumudică: ”Va veni pe 7-8000 de euro pe lună peste trei ani”

Adrian Mititelu junior nu îl iartă pe Marius Șumudică, după ce tehnicianul a refuzat să preia echipa FCU Craiova. Acesta a trimis alte săgeți către antrenor și a vorbit despre despre contractul pe care acesta nu l-a acceptat.

În urmă cu câteva zile, Marius Șumudică era ca și instalat antrenor la FCU Craiova 1948, dar până la urmă negocierile s-au oprit din cauza unor clauze din contract. Refuzul antrenorului de a prelua echipa din Bănie a declanșat un război total între Marius Șumudică și familia Mititelu.

După schimbul de replici pe marginea contractului cu FCU Craiova, Adrian Mititelu junior l-a atacat, din nou, fără menajamente, pe Marius Șumudică și a sus că în câțiva ani acesta va fi nevoit să antreneze pe bani mai puțini în Superligă pentru a reveni în circuit pentru că nu va mai fi ofertat de nicio echipă.

“O să vedeți că nu va mai antrena în următorul an sau doi. Va veni pe 7-8000 de euro pe lună peste trei ani în SuperLiga. Păi cred asta, pentru că dacă nu îi iese următoarea data, nu are ce să mai facă. Nu am nicio problemă. Eu l-am dorit foarte mult, nu sunt ipocrit. Însă, nu poți acum să te afișezi în Mafalda.

El a zis că ”Vezi că eu am cerut niște lucruri normale. Băi băiatule vrei să mă dai afară deja, nu îmi dai banii”. Păi i-am zis că vine la Craiova, să fie sigur că dacă îl dăm afară îi dăm 300.000 de euro”, a spus Mititelu Junior, pentru Fanatik.