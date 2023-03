Adrian Mititelu amenință că retrage echipa din campionat dacă U Craiova 1948 nu va ajunge în play-off din cauza punctelor pierdute „la masa verde”. „O să rămân în istoria fotbalului”

Adrian Mititelu este în tensiune maximă în așteptarea verdictului de la Comisia de Recurs din cadrul FRF. Patronul clubului U Craiova 1948 a transmis că va retrage echipa din campionat, dacă în urma acestei decizii gruparea din Bănie nu se va califica în play-off-ul din SuperLiga României.

Adrian Mititelu, decis să retragă echipa din campionat

Adrian Mititelu are mari emoții! 7 martie 2023 este ziua în care Comisia de Recurs a Federației Române de Fotbal va decide soarta partidei Sepsi – U Craiova 1948, întreruptă de arbitrul Adrian Chivulete, din cauza scandărilor xenofobe. Incidentul a avut loc pe data de 29 ianuarie 2023.

În primă instanță, gruparea din Sfântu Gheorghe a câștigat meciul cu 3-0 la „masa verde”, după ce cazul a fost analizat de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal. Adrian Mititelu susține că în regulament nu există prevederea că o echipă poate pierde din cauza scandărilor xenofobe, ci doar dacă este vorba de rasism. Patronul oltenilor a trecut la amenințări.

„Dacă nu se rejoacă meciul cu Sepsi și dacă acest puncte vor face diferența în clasament pentru play-off, cred că o să rămân în istoria fotbalului. O să spun ce voiam să fac, indiferent de decizia comisiei. Orice spun acum pare un fel de flecăreală spusă ca să îi sperii pe cei de la comisie. D ar nu mai poate continua activitatea mea și nici echipa asta. Ar fi o nedreptate prea mare! Eu sunt convins că vom juca meciul cu Sepsi”, a spus Adrian Mititelu pentru Fanatik.

Sepsi ocupă ultimul loc de play-off, cu 41 de puncte, iar U Craiova 1948 are 40 de puncte, dar are un meci în plus. În această seară, de la ora 20.30, formația din Sfântu Gheorghe joacă pe teren propriu cu CFR Cluj.

Președintele clubului din Bănie se teme că partida Sepsi – CFR Cluj nu se va juca corect și a anunțat că va fi în tribune la acest duel.