Adrian Marinescu, despre reacțiile adverse ale vaccinului anti-Covid-19: ”Va fi o monitorizare”

Ce spune Adrian Marinescu despre reacțiile adverse ale vaccinului anti-COVID-19? Specialistul vine cu recomandări care să-i ajute pe oameni să o decizie în privința antidotului care ne-ar putea ajuta împotriva răspândirii virusului, dar și a gestionării situației în cazul extrem.

Adrian Marinescu a vorbit în cursul zilei de vineri în cadrul emisiunii live Realitatea de București despre posibilele efecte adverse ale vaccinului împotriva coronavirusului și despre riscurile la care se expun persoanele care suferă de alergii.

Medicul infecționist de la Institutul Matei Balș din București a explicat că în general vaccinarea nu a avut efecte adverse demonstrate pe termen lung, acesta fiind principalul motiv pentru care mulți dintre oamenii de pe întreg globul se tem și refuză astfel imunizarea. „Sigur că putem vorbi despre orice posibilitate, dar trebuie să ne uităm la datele științifice. În general, vaccinarea a avut mai deloc reacții adverse la distanțe mari.

Reacțiile adverse mai dese se referă la locul de injectare: durere, roșeață, umflarea zonei respective, dar lucrurile se rezolvă rapid. În afară de acestea, posibil febră, dureri de cap, articulare, dar este ca și cum ai avea o formă ușoară a bolii, este o simptomatologie care ține 24 sau 48 de ore.

De când a început vaccinarea în lume, potrivit datelor științifice, nu ale celor de pe internet, reacțiile adverse sunt foarte rare. Nu există vaccin care să aibă zero reacții. Va fi o monitorizare, nu doar în cele 15 minute care urmează vaccinării. Site-ul de vaccinare va cuantifica toate aceste efecte adverse. Ele sunt raportate cu toate caracteristicile – felul de reacție, intensitate”, a detaliat Adrian Marinescu.

„Dacă la o persoană vaccinată apare o situație alergică de intensitate mare, trebuie să apeleze la un medic. E bine ca lucrurile să fie semnalate încă de la început, să urmărească ce se întâmplă în zilele care urmează vaccinării. Trebuie să facem diferența între alergiile ușoare și cei care au avut un istoric de șoc anafilactic. Depinde și la ce ai alergie. Dacă ai la medicamente nu înseamnă nimic. Se gândește fiecare situație în parte. Persoana care are un istoric alergic va fi monitorizată și în perioada dintre administrarea celor două doze. Dacă apar reacții alergice importante, putem să nu mai administrăm rapelul. (…) Am făcut multe vaccinuri la viața mea. Foarte rar mi s-a întâmplat să am un mic inconvenient la nivel local”

Adrian Marinescu, medic infecționist la Insituttul Matei Balș din București (Sursa: realitatea.net)