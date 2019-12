Adrian Alexandrov, cel alături de care Elena Udrea are o fetiță, pe micuța Eva Maria, pare să fie un tătic foarte devotat. Bărbatul petrece foarte mult timp în compania bebelușului său, iar recent s-a fotografiat într-o ipostază inedită, oferindu-le urmăritorilor de pe rețelele sociale o mare surpriză.

Adrian Alexandrov este topit după fetița lui și a Elenei Udrea. Cum a fost fotografiat alături de Eva Maria

Partenerul Elenei Udrea i-a fost acesteia alături la bine și la greu, iar de când au devenit părinți, cei doi se ocupă cu mare atenție de creșterea fetiței lor. Eva Maria a fost creștinată în acest an, în luna septembrie, și cea care i-a devenit nașă de botez a fost creatoarea de modă Dana Budeanu, cu care fostul ministrul al Turismului pare să fi legat o prietenie foarte strânsă, de ceva timp. Momentul a fost unul emoționant pentru Adrian Alexandrov și odată cu întoarcerea în țară, din Costa Rica, alături de cea pe care românii o cunoșteau cândva drept blonda de la Cotroceni, acesta acordă mult timp familiei.

Fetița acestora are în prezent aproape un an și trei luni, fiind botezată chiar în ziua în care a împlinit un anișor, adică pe 23 septembrie 2019. Partenerul Elenei Udrea are foarte multă grijă de micuță, iar în pozele pe care le postează pe rețelele sociale se poate vedea că e un tătic de fetiță foarte mândru. De curând le-a arătat prietenilor virtuali de pe Instagram că Eva Maria poate merge de una singură, fiind fotografiat de mână cu fetița lui și a fostului ministru de la Turism. De asemenea, e foarte posibil ca persoana care a realizat fotografiile emoționante de familie să fie chiar Elena Udrea, aceasta bucurându-se, la rândul ei, de ipostazele unice.