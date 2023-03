Adina Buzatu, despre ținutele purtate de Carmen Iohannis, Maria Băsescu și Elena Ceaușescu. Sfat pentru soția lui Klaus Iohannis EXCLUSIV

Adina Buzatu, vestita stilistă a vedetelor, a împlinit recent 46 de ani. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, ea ne-a dezvăluit micile secrete de frumusețe. Ne-a vorbit însă și despre clienții săi celebri, dar și despre ținutele vestimentare purtate de Carmen Iohannis și considerate mult prea înflorate și mult prea școlărești.

Secretele frumuseții, la 46 de ani? Băi reci, în apă cu gheață

Playtech Știri: La mulți ani! Teoretic, ai de toate, o fiică foarte frumoasă și deșteaptă, ești un nume celebru, în lumea modei și a stiliștilor, ai firma ta. Ce și-ar mai dori Adina Buzatu, la 46 de ani?

Adina Buzatu: Mulțumesc. Așa cum probabil se vede, și din afară, mă simt împlinită și mulțumesc în fiecare zi pentru darurile minunate, pe care le-am primit. Nu mă refer la bunuri materiale, ci la sănătate, la Sara, fiica mea, și la relația superbă, pe care o am cu ea, la oamenii frumoși, din jurul meu, și la iubirea cu care mă înconjoară, și la pasiunea extraordinară, pentru profesia mea, datorită căreia, deși am petrecut zile și nopți la birou, nu am simțit nicio secundă că muncesc, din contră, am făcut totul cu mare bucurie și cu plăcere. Nu a fost un drum lipsit de obstacole, din contră. Dar, cu cu muncă, determinare, gânduri bune și cu energie pozitivă, le-am depășit pe toate, cu zâmbetul pe buze, și, sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, să reușesc și pe viitor.

Arăți impecabil, cu dietă și cu mult sport. Mai nou, faci și băi reci, în apă cu gheață. Cum te simțit, după o astfel de experiență?

Este o experiență extraordinară, pe care o recomand însă întotdeauna în mod organizat. Două minute sunt suficiente, în apa cu gheață, importante sunt, însă, pregătirea, meditația și exercițiile de respirație, care se fac înainte, sub îndrumarea unui coach specializat, care, în cazul meu, a fost Bogdan Banculescu.

Totul despre ținutele lui Carmen Iohannis, soția lui Klaus Iohannis, președintele României

Ținutele lui Carmen Iohannis sunt adesea criticate. Ba că lungimea rochiei e prea scurtă, până la genunchi, ba că modelele sunt mult prea școlărești și prea înflorate. Tu ce ținute i-ai alege?

Nu se poate generaliza, deoarece aparițiile primei doamne sunt diverse și necesită o abordare separată, în funcție de protocol, context, anotimp, etc. Silueta, aspectul fizic, în general, o ajută extraordinar, motiv pentru care, cu puțină atenție, din partea echipei de consilieri de imagine, apropo de protocol, ținutele pot fi impecabile.

Mulți stiliști susțin însă că Maria Băsescu și Elena Ceaușescu aveau un cu totul alt stil, mai elegant, mai sobru. Despre ținutele pe care le purtau ele, la acea vreme, ce ne poți spune?

Din punctul meu de vedere, nu își au locul astfel de comparații, pentru că vorbim de persoane diferite, cu aspect fizic complet diferit, personalitate total diferită, ba, chiar, mai ales în cazul Elenei Ceaușescu, din epoci diferite.

Dan Negru, clientul ei fidel: ”De 15 ani, el nu și-a schimbat mărimile la haine”

Numește cea mai elegantă și mai rafinată vedetă din România.

Ar fi incorect să fac acest lucru, din două motive. În primul rând, pentru că îmbrac o mare parte dintre vedetele masculine și dintre persoanele publice din România, și, în al doilea rând, pentru că nu urmăresc deloc scena mondenă, nu mă uit la televizor, prefer să îmi petrec timpul liber la o piesă bună de teatru (reușesc să ajung săptămânal), la un spectacol de operă sau la o cină cu prietenii. Multe dintre persoanele publice, care îmi trec zilnic pragul, fie politicieni, oameni de afaceri, sportivi sau artiști se amuză pe seama mea, când constată că nu le cunosc numele sau funcția și că n-am nici cea mai mică idee despre bârfe. Și, mai e un lucru, în realitate nimeni nu poate numi în mod obiectiv „cea mai rafinată persoană”. Sunt mulți care au în general o atitudine vestimentară corectă, dublată de un rafinament nativ sau educat, care pot avea și apariții mai puțin inspirate, dar și invers.

Tu îi asiguri și lui Dan Negru ținuta vestimentară, foarte elegantă, pentru emisiunile lui de succes. Și-a schimbat mărimile la haine, între timp? Cu ce vedete mai colaborezi?

De aproape 15 ani, vă pot confirma că Dan Negru nu și-a mărimile la haine, se menține în formă. Îmbrac o mulțime de vedete, dar, ca să numesc doar câteva colaborări emblematice, într-o ordine aleatorie, sunt Gheorghe Zamfir, Marius Moga, Marius Niță, Alex Velea, Bogdan de la Ploiești, Marius Manole, băieții de la 3 Sud Est, etc

El este cel mai elegant manelist!

Maneliștii investesc mii de euro în haine, în costume, țin foarte mult la imagine. Care dintre ei e cel mai elegant?

L-am dat exemplu, mai sus, pe Bogdan de la Ploiești, care îmi este client de mulți ani, și care, încă de la început, mi-a atras atenția prin bun-simț și prin modestie, ambiție și forță de muncă. Mulțumesc lui Dumnezeu că am privilegiul de a avea clienți numai oameni frumoși, educați și de bun-simț, care se comportă cu noi exemplar, în concordanță cu atitudinea și cu comportamentul nostru, bineînțeles. Este o mare binecuvântare faptul că, într-o lume nebună, în care oamenii uită să zâmbească, să mulțumească sau să spună te rog, clienții noștri sunt la polul opus.

Cum să ne alegem corect garderoba, fără să cheltuim sume uriașe

Mai cumpără românii haine scumpe, după pandemie, sau au devenit cu mult mai atenți la cheltuieli?

Nu am simțit o scădere a vânzărilor, după pandemie, din contră. Referitor la atenția la cheltuieli, dintotdeauna le recomand clienților mei să cheltuiască cumpătat, să investească în piese de calitate și versatile, pe care să le poarte de multe ori. Am explicat și demonstrat, de multe ori, de-a lungul timpului, faptul că secretul unor apariții impecabile pentru obținerea etichetei de bine îmbrăcat este o garderobă sustenabilă, formată din puține piese, foarte bune calitativ și perfect potrivite purtătorului, care să se poată combina ușor între ele. Costul total este mult mai mic pentru că, achiziționând inteligent, nu irosim ninic, purtăm de multe ori și arătăm de fiecare dată perfect, obținând cel mai bun cost, per purtare, care, de fapt, este prețul real. În antiteză, varianta preferată de mulți, care aleg cantitatea și ajung să dețină sute de piese vestimentare, slabe calitativ, pe care le poartă rareori și nici atunci cu mare succes, este costisitoare. Pe scurt: „Sunt prea sărac, ca să îmi cumpăr un lucru prost”.

Sunt vedete care achiziționează haine și în rate sau care, din diferite motive, n-au mai plătit tot?

În rate, nu, nu s-a întâmplat. Apropo de datorii, am pățit de două sau de trei ori, în cazul unor proiecte mari, care s-au făcut pe repede înainte și unde, la insistențele producătorilor, și cu garanția verbală a vedetelor respective, am livrat produsele înainte de plată și m-am trezit în situația în care nu mi-am mai recuperat sumele. Ulterior, fiecare ridică din umeri, dând vina pe celălalt. Am învățat, din aceste experiențe, că nu toți oamenii au cuvânt și nu mai las o astfel de portiță nimănui, indiferent cât de prieten îmi este. Se și spune, de altfel, „Cea mai rapidă cale ca să îți faci dușmani este să îți împrumuți prietenii cu bani”.

E adevărat că blugii se spală rar și că trebuie ținuți, într-o pungă din plastic, la congelator?

Da, este una dintre variantele de igienizare, care protejează țesătura, la fel ca aburul. Sigur că se folosește un congelator separat, nu acela plin cu înghețată și cu cârnați.

Cum să ne îmbrăcăm impecabil, la interviurile de angajare. Marile gafe

Cum să ne îmbrăcăm, la interviurile de angajare, într-o firmă corporatistă, pentru a face o impresie bună?

În urma pandemiei, dresscode-urile s-au relaxat, chiar și la cele mai rigide companii, totuși, în special la un interviu de angajare, dar și, în general, ținuta trebuie să fie îngrijită și armonioasă, pentru a crea impresia dorită. Gradul de eleganță diferă, de la companie la companie, în funcție de domeniul de activitate, dar recomand varianta casual elegantă, cu sacou, cămașă și pantofi sau sneackers. De evitat, jeanșii, pantalonii de bumbac fiind la fel de confortabili, dar, mai potriviți, și logo-urile. Politica „fară logo-uri vizibile” este, de altfel, obligatorie pentru orice bărbat rafinat, în absolut orice context.

Știu că ne-am obișnuit să vedem oameni care își etalează cu disperare brandurile, în speranța de a accede la pătura socială superioară, de a fi supraevaluați, de a părea bogați. Dar, nu, logo-urile la vedere demonstrează doar lipsa de consistență, de gust și de rafinament. Persoanele educate, care au posibilitatea să poarte haine de brand, o fac cu eleganță și cu discreție. Ei aleg acele piese, pentru calitatea lor, și nu pentru a-și demonstra statutul.