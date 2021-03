Adina Alberts are 10 plângeri la Colegiul Medicilor. Surpriză: de la cine sunt, de fapt

Medicul estetician Adina Alberts a anunțat marți, pe pagina sa de Facebook, că s-a prezentat la Colegiul Medicilor București, unde i s-a comunicat că împotriva sa au fost depuse zece plângeri. Ea a fost reclamată de colegii săi de breaslă pentru declarațiile despre Ivermectină, dar și cele despre tratamentul pe care l-a folosit pentru a se vindeca de COVID-19.

Adina Alberts: „Am 10 plângeri la Colegiul Medicilor. Nu de la pacienți”

„Tocmai m-am întors de la Colegiul Medicilor București! AM 10 PLÂNGERI! 7 pe subiectul Ivermectină și 3 pentru că am publicat tratamentul cu care eu m-am vindecat de Covid! Și care ulterior a devenit OFICIAL! Cred că în acest moment am intrat în CARTEA RECORDURILOR, ca fiind medicul cu cele mai multe plângeri concomitente…Nu, nu de la pacienți! Voi reveni cu detalii, în curând!”, a notat chirurgul pe contul de socializare.

Specialistul a aplaudat inițiativa lui Răzvan Dumitrescu, realizatorul emisiunii ”Subiectiv”, pentru că a prezentat în direct, în ediția de joi a show-ului, schema de tratament pe care a primit-o de la medicul de familie pentru a se trata de noul coronavirus.

A subliniat și că aceste demersuri care au la bază experiența personală cu boala și aceste scheme de tratament care au avut succes ar trebui făcute publice fiindcă din fiecare se pot extrage beneficii, îndeosebi că unii pacienți nu pot ajunge la medicul de familie imediat ce au aflat că au contractat noul virus.

Motivul care a deranjat

„Ceea ce deranjează, cred eu, este faptul că un medic a expus, public, o conduită, sau o rețetă pe care o folosește pentru pacienții pe care îi are. Ăsta cred că este motivul pentru care deranjează foarte tare public.

Dumneavoastră în calitate de pacient, aveți libertatea să expuneți această rețetă și este un lucru benefic pentru că sunt convinsă că sunt foarte mulți pacienți care nu pot ajunge la medicul de familie atât de repede, având în vedere că medicii de familie nu lucrează în weekend.

Poate medicul de familie este în concediu medical, bolnav fiind, și atunci asistații, sau cetățenii, sau pacienții care au nevoie de acest medic de familie nu au acces atat de repede”, a mai spus medicul Alberts.