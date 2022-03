Adi Mutu, despre titlul de golgheter al naționalei. Actualul antrenor de la Rapid a adunat 77 de selecții pentru prima reprezentativă a României, pentru care a înscris 35 de goluri, la fel ca „Regele” Gică Hagi. Cei doi dețin recordul „all-time” de reușite pentru tricolori. „Briliantul” a jucat ultimul meci la națională pe 26 martie 2013, apoi n-a mai fost convocat de selecționerul de atunci, Victor Pițurcă. Adrian Mutu a făcut lumină asupra acelui episod, dar a recunoscut că i-ar fi plăcut să aibă ocazia de a-l depăși pe Hagi în topul golgheterilor naționalei.

Adi Mutu, despre titlul de golgheter al naționalei. Actualul antrenor de la Rapid și-a pus amprenta pe evoluția echipei naționale. El a evoluat vreme de aproape 13 ani în prima reprezentativă, cu care a participat la edițiile din 2000 și 2008 ale Campionatului European.

Adrian Mutu a jucat ultima sa partidă în tricoul tricolorilor în 26 martie 2013. El a intrat în minutul 68 al meciului pierdut cu Olanda, scor 0-4, chiar pe Arena Națională, în preliminariile Cupei Mondiale 2014 ce a avut loc în Brazilia. După acea întâlnire, selecționerul de atunci, Victor Pițurcă, nu l-a mai convocat pe Mutu pentru niciun alt meci, amical sau oficial. Așa se face că fostul jucător de la Inter, Chelsea, Parma, Juventus și Fiorentina și-a încheiat cariera cu 35 de goluri, pe prima poziție a topului golgheterilor naționalei, dar la egalitate cu Gică Hagi.

Între Adrian Mutu și Victor Pițurcă au existat, la acea vreme, schimburi de replici și destule resentimente. Mulți au considerat că Pițurcă nu l-a mai convocat pe Briliant pentru a nu depăși recordul deținut de Hagi. La acea vreme, Mutu juca la modesta echipă franceză Ajaccio, iar Pițurcă a motivat că jucătorul nu este încă la forma dorită pentru a fi convocat la națională

Adrian Mutu a recunoscut, la Playsport Live, că i-ar fi plăcut să doboare recordul lui Gică Hagi. Tehnicianul de 43 de ani a adăugat că nu crede că Victor Pițurcă nu l-a mai convocat în mod intenționat.

„Nu cred că Piturca nu m-a convocat din acest motiv (n.r. – ca să îl blocheze la numărul de goluri ale lui Hagi) Părerea de rău este că nu am devenit singur, pe locul 1, golgheterul României. Am regrete că nu am acceptat meciuri cu multe echipe mult mai slabe decât Romania.

Nu am venit la multe amicale. O să aveți surpriza că foarte multe meciuri, vreo 27-28, ale mele sunt doar meciuri oficiale și foarte puține cu echipe că Luxemburg. Ca orice sportiv, concurența pentru mine este foarte importantă”, a declarat Mutu, conform Playsport.