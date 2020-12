Adi Mutu, decizie radicală în privința lui Ianis Hagi. Singura condiție cerută pentru a îl chema la U21

Adi Mutu a luat o decizie radicală în privința lui Ianis Hagi. Briliantul a anunțat singura condiție cerută pentru a îl chema la naționala mică-U21. Care este această condiție importantă, vedeți în rândurile de mai jos.

Adrian Mutu i-a pus condiții lui Ianis Hagi pentru a fi convocat la naționala mică-U21

Ianis Hagi a revenit la nationala mică- U21, și a pus umărul la calificarea pentru Campionatul European din 2021, scrie sport.ro. Chemat de la nationala mare, Ianis Hagi a avut parte de o discutie decisiva cu selectionerul Adrian Mutu înainte de a fi convocat.

„Nu a fost greu. Ma bucur sa vorbesc cu baieti inteligenti. Nu a fost o rocada intre Ianis si Man, nu despre asta e vorba. Man a fost selectionat pentru nationala mare pe meritul lui, pentru ce a facut in campionat si la nationala de tineret. Merita cu desavarsire pentru ca e golgheterul campionatului.

În ce condiții îl convoacă Adrian Mutu pe fiul lui Gheorghe Hagi la U21

Cu Ianis am vorbit, pentru mine era o oportunitate importanta. Un jucator de calibrul lui, la nivelul U21, cantareste mult prin valoarea pe care poate sa o aduca. Am vorbit cu el, i-am spus ca ma gandesc sa il convoc, dar ca am nevoie de el doar daca e 100%.

Ianis a fost foarte deschis, a zis ca se bucura sa vina sa ajute. A spus ca pentru el nu conteaza daca e nationala mare sau mica. E un baiat profesionist, la fel ca ceilalti. Am parte de jucatori profesionisti, dau impresia ca sunt altceva prin felul in care se antreneaza, fiecare are cate un program de la echipa de club pe care il respecta. Cred ca aceasta generatie va fi foarte buna pe viitor daca reusim sa o gestionam cum trebuie„, a spus Adrian Mutu.

Ce spune selecționerul U21 despre transferul lui Valentin Mihăilă

Selectionerul U21 a comentat si transferul lui Valentin Mihaila la Parma. Valentin Mihaila este unul dintre cei mai importanti jucatori de atac din nationala U21. „E un club important. Foarte important era acum cativa ani. Probabil noi am fost ultima generatie care am reusit sa jucam in cupele europene. In anii 90′ au avut o istorie importanta.

E o echipa care are o stabilitate buna in acest moment. E locul perfect pentru un tanar ca sa se formeze ca jucator. Ai linistea necesara pentru a te putea gandi doar la fotbal si sper ca Vali sa se recupereze cat mai repede, sa puna cateva kilograme de muschi pe el. Fiind tanar, ii trebuie masa musculara pentru a putea juca la acel nivel.

În fotbalul italian se face multă sală

Fizicul nu este una dintre calitatile noastre de baza, dar nu inseamna ca e firav. In momentul in care ajungi in Italia se face foarte multa sala, pentru ca este un campionat bazat pe forta si viteza.

Ii va face bine, pentru ca probabil si problema lui cu pubalgia vine dintr-un deficit de forta. Eu sper ca se va schimba in bine pentru ca avem nevoie de el. Sa nu uitam ca Vali e nascut in 2000. El este eligibil si pentru campania urmatoare„, a mai spus Adrian Mutu.