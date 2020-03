Adevărul tulburător despre Aspirina din Las Fierbinți. ”Nu știi cât am plâns!” Ce i s-a întâmplat Mirelei Oprișor

Mirela Oprișor joacă rolul Aspirinei în ”Las Fierbinți”, femeia ușoară a satului la care bărbații merg cu pretextul de a lua diverse leacuri. Relaxată și glumeață, ajută pe toți cei în nevoie, făcând diferența între problemele grave și nimicurile întâmpinate de unii. O viață ușoară, fără griji, nu ca cea pe care a trăit-o actrița, când a ajuns la București.

Mirela Oprișor este una dintre cele mai de succes actrițe din România, iar alături de soțul ei, Mimi Brănescu, formează unul dintre cele mai puternice cupluri din lumea actoriei. În contrast cu popularitatea de care se bucură acum, Mirela a avut în studenție probleme financiare mari. Născută în Brașov, într-o familie cu venituri modeste, actrița a trebuit să facă eforturi mari când s-a mutat la București, pentru a se putea întreține.

Pe lângă modicul ajutor primit de la părinți, aceasta s-a angajat, înainte să intre la Teatru, ca vânzătoare la un chioșc din Piața Romană, unde lucra pe tura de noapte. După ce și-a îndeplinit visul de a intra la Teatru a început greul.

„Au fost şi perioade mai grele, a fost sărăcie, mâncam pe datorie. Îmi amintesc când s-a deschis primul supermarket că m-am dus şi eu să văd ce înseamnă. Când vedeam fetele cum aruncau în coş de toate, mă gândeam: „Aoleu, chiar există aşa ceva pe lumea asta? Cum să te duci cu coşul şi să arunci în el tot ce vrei de pe rafturi? Era ca în filme.

Iar ceea ce urmează e trist, dar e adevărat. Am luat cinci cartofi şi doi cârnaţi, am urcat în 104 şi mi-au furat cârnaţii. Nu ştii cât am plâns după cârnaţii ăia doi. Aveam 26-27 de ani. Nu-mi aduc aminte să fi plâns aşa cum am plâns pentru cârnaţii ăia. M-au distrus”, a povestit Mirela Oprișor într-un interviu acordat Adevărul.