Adevărul din spatele emisiunii Vocea României! Foștii concurenți au ripostat pe internet, dar Pavel Bartoș a răbufnit: “Nu ar mai fi mers emisiunea” VIDEO EXCLUSIV

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți oameni de televiziune. Vedeta Pro Tv este prezentator la “Vocea României” și “Românii au Talent”, acesta reușește mereu să aibă o conexiune foarte bună cu oamenii din jurul său, îi încurajează și îi susține pe toată durata participării lor în emisiune, dar cu toate acestea meseria sa este una dificilă. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Pavel Bartoș ne-a dezvăluit cum se desfășoară, de fapt , filmările pentru cele două emisiuni apreciate de toți românii.

Ori de câte ori îl vedem pe micile ecrane, Pavel Bartoș are o energie debordantă! Având jobul de prezentator, acesta este nevoit să comunice cu mii de oameni înscriși în emisiune, plini de emoții, însă reușește de fiecare dată să le ofere încredere și sprijin astfel încât aceștia să exceleze pe timpul prestației lor pe scenă. Cu toate acestea, Pavel recunoaște că după multe ore de filmări, ajunge acasă extenuat!

“Când ajung acasă, după filmări, mă simt obosit, dar ar suna aiurea să zic că nu sunt obosit, oricum este o oboseală plăcută. Am sentimental că am făcut ceva bun în acea zi, că m-am întâlnit cu oameni buni, folositori mie, că am dat ceva bun la rândul meu. Nu ai cum să nu te bucuri pentru ei, pentru cei care reușesc, cu atât mai mult când au lacrimi în ochi.”, ne-a declarat Pavel Bartpș în exclusivitate pentru Playtech Știri.