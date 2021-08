Adevărul despre starea de sănătate a lui Benone Sinulescu. Soția lui a făcut lumină: cum se simte artistul EXCLUSIV

De aproape o lună de zile, “cazul Benone Sinulescu” ţine capul de afiş al publicaţiilor din mai toată ţara. Din 8 iulie, de când s-a răspândit cu repeziciune vestea că îndrăgitul nostru cântăreţ de muzică populară ar fi fost găsit inconștient în casa sa din Arad, totul s-a schimbat cu viteza trăsnetului. În prim plan au ajuns Ionuţ Pavel, fostul impresar al lui Benone Sinulescu, şi Elena Sinulescu, cea care îi stă alături de peste patru decenii.

Adevărul despre starea de sănătate a lui Benone Sinulescu

Fostul impresar al artistului, Ionuț Pavel, a fost cel care a făcut anunțul prăbuşrii îndrăgitului artist, susținând că soția acestuia a ales să-l ducă pe “nea Beni”, cum îi spun apropiaţii, la un centru de îngrijiri paleative de lângă Arad, în loc să-l trimită de urgență la un spital de specialitate.

Replica nu a întârziat să sosească din partea Elenei Sinulescu, care a avut un cu totul alt punct de vedere. Între timp, maestrul a ajuns la Spitalul Judeţean din Arad, unde a stat internat aproape două săptămâni, între 10 şi 22 iulie.

La zece zile de la externarea acestuia, playtech.ro a dorit să afle care este starea de sănătate a lui Benone Sinulescu. Şi a provocat-o pe Elena Sinulescu pe această temă.

Cum se simte celebrul artist?

Impact.ro: Care este starea de sănătate a lui Benone Sinulescu astăzi?

Elena Sinulescu: Este una bună. E pe calea cea bună! Mănâncă singur, se plimbă prin grădină, îşi urmează tratamentul.

Impact.ro: Şi cum se împacă cu canicula asta?

Elena Sinulescu: Ei, avem aer condiţionat! Şi din fericire, suntem genul de oameni care nu au probleme cu aşa ceva. Aşa că, la orele amiezii stăm în casă!

Impact.ro: Se zvoneşte că săptămânal un medic de la Arad vine în vizită la dumneavoastră. Este adevărată informaţia?

Elena Sinulescu: Nu, nici pomeneală! În primul rând, unde s-a mai pomenit aşa ceva? Ce spital din ţara asta aplică un asemenea tratament foştilor lor pacienţi? Nici unul, vă asigur! Da, Benone are de luat un tratament, dar asta este altceva. Şi aşa cum am spus déjà, se ţine de el!

Impact.ro: S-a mai spus şi că aţi refuzat internarea la un spital timişorean de specialitate pentru a vedea problemele de inimă ale soţului dumneavoastră. Este adevărat?

Elena Sinulescu: Nu, nici poveste! Am citit şi eu diverse ştiri pe tema asta, cum că ar avea nu ştiu ce vene ale inimii înfundate. Trebuie să vă spun că medicii au stabilit că nu e cazul pentru aşa ceva. Doctorii au fost atenţi cu soţul meu şi foarte amabili. Benone are o vârstă, toţi mai trecem şi prin boală şi foarte probabil că colesterolul îşi spune şi el cuvântul, dar nu ni s-a spus că este imperativ să facem aşa sau pe dincolo. Ca atare, nu aveam ce să refuzăm. Nici eu, nici soţul meu!

Impact.ro: Îl ştim pe nea Beni glumeţ de obicei, pus pe şotii. Azi cum se mai prezintă? Şi de ce nu mai vorbeşte cu presa?

Elena Sinulescu: Repet, este bine! Şotii? Nu ştiu ce să zic, dar vă pot asigura că nu şi-a pierdut vocea şi că îmi cântă des prin casă. Semn că nu şi-a pierdut nici vocea, nici apetitul pentru aşa ceva! Altfel, a decis să nu vorbească cu presa o vreme. Când va decide el că totul e în regulă, va reveni asupra acestei decizii. Dar numai atunci când va fi dispus să facă asta!