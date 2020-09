Adevărul despre starea de sănătate a Adelinei Pestrițu, infectată cu covid-19. Cum e

Unul dintre cei mai buni prietei ai Adelinei Pestrițu a spus adevărul despre starea de sănătate a Adelinei Pestrițu, care a fost infectată cu COVID-19.

Care este starea de sănătate a Adelinei Pestrițu, aflată în spital, după ce a fost infectată cu COVID-19

S-a aflat care este starea de sănătate a Adelinei Pestrițu, recent confirmată pozitv cu COVID-19. Adrian Perjovschi, unul dintre cei mai buni prieteni ai Adelinei Pestrițu, a aspus care este starea de sănătate a vedetei. Fanii Adelinei Pestrițu sunt îngrijorați, după ce frumoasa brunetă a fost absentă pe rețelele de socializare mai multe zile.

La puțin timp după ce a fost internată la Spitalul Militar, Adelina Pestrițu nu a mai postat absolut nimic în mediul online, astfel că prietenii virtuali au avut motive de îngrijorare. Hairstylistul Adrian Perjovschi a mărturisit, însă, că prietena lui se simte foarte bine, iar admiratorii ei nu au de ce să își facă griji.

Adelina Pestrițu și-a făcut un test coronavirus după ce a rămas fără gus și miros

“Da, e bine. Am vorbit în fiecare zi cu ea la telefon și e bine”, a spus Adrian Perjovschi. Adelina Pestrițu a contractat coronavirusul după ce a intrat în contact cu o persoană despre care nu știa că are infecția. Adelina Pestrițu a rămas fără gust și fără miros și a decis să-și facă testul pentru coronavirus.

Din nefericire, rezultatele au fost pozitive, astfel că Adelina Pestrițu a fost internată și a făcut mărturisiri de pe patul de spital.

Mesajul Adelinei Pestrițu

”Dragii mei știu că nu v-am obișnuit cu astfel de postări, dar așa e în viață. Trecem prin toate. Ne mobilizăm, astfel încât să avem grijă, să rămânem sănătoși. Vreau să vă mulțumesc foarte frumos pentru mesajele pe care mi le-ați transmis.

Vă mulțumesc pentru gândurile bune pe care le aveți vis-a-vis de această situație în care mă aflu, fără voia mea. Ieri am simțit o stare de oboseală foarte accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc. Am pus pe baza faptului că muncesc foarte mult. Ulterior, am simțit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult.

Ce a făcut Adelina Pestrițu când a văzut că nu mai are miros

Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros. Totul s-a întâmplat treptat. Înainte de a intra în starea de panică, pe care cu siguranță cei care au fost depistați cu Covid 19, au trăit-o, am făcut singură un test. Mi-am făcut o cafea, am pus două lingurițe de miere și am observat că gustul dispare treptat. Trebuia să merg la un shooting.

M-am urcat în mașină, dar ulterior am contramandat totul și am sunat să mă programez la un test”, spunea Adelina Pestrițu pe pagina personală de Instagram.