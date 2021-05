Adevărul despre relația lui Răzvan Lucescu cu patronii de la PAOK s-a aflat. Chiar el a spus-o

Răzvan Lucescu s-a întors ca antrenor la PAOK Salonic, după ce a plecat în iunie 2019. Acum, el a bătut palma cu conducerea clubului pentru o sumă de aproape 2 milioane de euro.

După ce a plecat de la Al Hilal în februarie 2021, Lucescu s-a reîntors la PAOK, de unde plecase în iunie 2019, după ce a reușit să câștige campionat și Cupa.

Tehnicianul român a dezvăluit acum care este relația lui cu patronul PAOK Salonic, Ivan Savvidis.

„Eu am lucrat cu patroni complicați, din punct de vedere al personalității și cu orgolii foarte mari. L-am avut și pe domnul Nicolae la Brașov, știți bine că schimbă 3-4 antrenori, însă am avut o relație extraordinară cu dânsul.

În plus, el a vorbit despre Copos cu mare admirație, spunând că a învățat multe de la el și chiar că îl iubește. A mai punctat faptul că nu mulți antrenori au rezistat cât a rezistat el și tatăl său alături de Copos, șeful Rapid.

În plus, a spus Lucescu, Ivan Savvidis l-a susținut mult, chiar dacă au fost momente în care presiunea pusă pe el era nedreaptă și nejustificată.

„Dar m-a și susținut foarte tare. A fost un moment în care, la început, am ajuns la Salonic și nu eram acceptat, veneam de la Xanthi, nu era o echipa foarte mare, și-ar fi dorit un nume mare, un nume de antrenor care să vină de la echipe mari.

În afară de asta, disputele cu ei cu mine antrenor la Xanthi, cu mine nu prea câștigau. Am fost acuzat că făceam jocurile pentru Olympiakos.

La început la PAOK relațiile nu erau extraordinare, după un meci de egalitate în deplasare, a doua zi a organizat o ieșire în aer liber, foarte elegantă a fost și a ținut și un speech și a spus: ‘Răzvan este antrenorul nostru, eu sunt primul care îl urmez și dintre toți, toți care sunteți aici, trebuie să îl urmați. Cine nu îl urmează, pleacă imediat din club!’

La o lună după discuție, am avut o ședință, îi place să facă ședințe cu tot managementul și antrenorul. Acolo ține sub presiune, vrea să ne țină sub presiune, au fost niște discuții, pe partea tehnică nu am fost de acord și am încercat să reacționez și s-a enervat, eu mi-am spus în mintea mea: ‘Stop. Am fost adus aici să câștig, vine un altul. Punct!’

Din momentul ăsta, trebuie să câștigi, nu există altă variantă. Mi-a schimbat toată starea de spirit. Din acel moment, am fost convins că vom câstiga, am avut încrederea, am transmis-o în permanență. Pur și simplu, m-a schimbat”, a spus Răzvan Lucescu la PRO X.