Adevărul despre relația dintre Simina și What’s Up. Cum și-a bătut crunt Marius Ivancea logodnica în urmă cu cinci ani

Simina și What’s Up au avut parte de câteva evenimente nefericite de-a lungul căsniciei lor. Din nefericire, Whats’s Up nu este la prima abatere, pentru că el a bătut-o crunt pe fosta soție în urmă cu cinci ani.

Cum a fost relația dintre Simina și What’s Up?

What’s Up a ajuns în atenția presei din cauza bătăii pe care i-a dat-o actualei iubite. Din păcate, artistul nu este la prima abatere. În urmă cu cinci ani, fanii cântărețului aflau că și-a bătut logodnica în plină stradă. Acesta a luat atunci tot ce a avut la îndemână și rănit-o pe femeia cu care se iubea de ani buni. Totul se petrecea în 2014, când solistul avusese o ieșire violentă față de lgodnica lui. „Dânşii au coborât din maşină şi s-au dus în restaurant să comande o shaorma. Ea a coborât după ei şi am văzut când a luat-o bătaie. Pur şi simplu, foarte zdravăn. A luat-o la bătaie şi am intervenit şi eu şi am folosit spray-ul din dotare”, a declarat un bărbat, pentru Acces Direct.

Marius Ivacea era logodit doar de câteva săptămâni cu Simina, lucru care nu l-a oprit deloc să se stăpânească. Un alt martor, a susținut că în timpul scenei violente, artistul i-a aruncat chiar și o shaorma în față. „Nu nu am mai văzut aşa ceva! Dădea cu de toate. Cu mâinile, cu picioarele, cu shaorma-n faţă. Şi scrumiera a folosit-o ca să o lovească şi a spart geamul la restaurant. Fata zbiera, plângea. Eu l-am pus pe fugă şi după a fost preluat de ceilalţi… Poliţia l-a încătuşat”, a mai povestit alt martor.

„Iubirea se poate transforma în obișnuință”