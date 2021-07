Adevărul despre relația dintre Maia Morgenstern și fata ei. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cele două

Fiica cea mare a Maiei Morgenstern îi calcă pe urme mamei sale. Cabiria a moștenit pasiunea pentru scenă a mamei sale și este licențiată în Actorie.

Tânăra a vorbit despre relația cu mama ei. Cabiria Leea are 21 de ani și este fiica Maiei Morgenstern și a lui Andras Istvan Demeter. Ea a absolvit Facultatea de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj.

Ea a vorbit despre pasiunea ei, dar și despre relația dintre ea și marea artistă, într-un interviu acodat impact.ro. Spune că s-a îndrăgostit de teatru instant, în momentul în care a fost admisă la facultate. Până atunci, se gândea că pe viitor va face ceva cu totul diferit.

„Am crescut prin teatre, e adevărat, dar pasiunea mea s-a născut mult mai târziu. Una dintre profesoarele mele de engleză din liceu coordona trupa de teatru a liceului și m-a îndemnat să aplic și eu.

Mai în glumă, mai în serios, am decis s-o fac. În ultimul moment. Uneori, chiar mă mir că am intrat. Pe-atunci aveam cu totul altă viziune în legătură cu viitorul meu, eram un matematician în devenire și-mi plăcea foarte mult, nu acordam cine știe ce atenție teatrului. Și-apoi, odată intrată, m-am îndrăgostit așa… pe loc.

De scenă, de repetiții, de public, de adrenalină și de un băiat… Nu mai știu care a fost ordinea. În orice caz, privit din exterior, probabil că influența mamei în toată povestea asta a fost una indirectă, practic doar un factor care a determinat insistența profesoarei, pentru care sunt atât de recunoscătoare, ca să dau audiția”, a spus ea.