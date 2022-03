Adevărul despre relația dintre Giulia Anghelescu și soțul său. Cum se înțeleg după 10 ani

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu împlinesc zece ani de căsnicie și chiar dacă cei doi formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul autohton, vedeta a recunoscut că nu a fost totul perfect de la început. Giulia Anghelescu a vorbit despre familia ei și despre relația pe care o are cu soțul ei.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu mențin o căsnicie longevivă, iar artista a mărturisit că ea a fost cea care „a tras” mai mult în relație.

Spre deosebire de alte cupluri care s-au destrămat în perioada pandemiei, Giulia Anghelescu spune că, în cazul familei ei, lucrurile au funcționat total invers, întărind relația.

„Pandemia ne-a învățat care sunt lucrurile cu adevărat importante. Acum programul mi-l fac în funcție de familia mea și de cei dragi. Consider că am pierdut destul timp pe care aș fi putut să îl petrec cu cei mici sau cu soțul în trecut și nu mai am de gând să fac aceleași greșeli”, a spus vedeta.