Adevărul despre operația la sâni a Andreei Bălan. Ce a spus despre ‘pătrunjelul care i-a făcut să crească’

Pe lângă conflictele din trupa Andre, în jurul Andreei Bălan a mai existat o enigmă, cea legată de sâni. Deși vedeta a insistat că nu are silicoane, iar unii medici esteticieni, chiar și apropiații, au dezvăluit presei că în realitate este vorba despre o intervenție chirurgicală, cântăreața a stârnit multe reacții când a afirmat că decolteul ei s-ar fi mărit fiindcă a mâncat pătrunjel. Despre zvonurile care i-au vizat frumusețile a vorbit mai multe cu Măruță, în podcastul său.

Mai multe zicale i s-ar potrivi Andreei Bălan, printre care „Ulciorul nu merge de multe ori la apă” sau „Și tăcerea e un răspuns”. Aaceastă încearcă de ani buni să ascundă faptul că s-ar fi retușat cu ajutorul medicinei estetice. Ba chiar din 2013 se caută răspunsul mai cu avânt la această necunoscută, în urma unei declarații ilare. Vedeta a afirmat, cel mai probabil în glumă, că îmbunătățirile din zona bustului se datorează consumului de pătrunjel. Presa mondenă s-a perpelit pentru a găsi un medic asumat care să confirme că nu planta bună la ciorbă i-a adus rotunjimile.

„Părerea mea este că are, cu siguranţă, implant. Nu mare şi destul de bine pus. În plus, dacă vă uitaţi la poza mărită, se vede fie colţul cicatricii, fie semnul de la tubul de dren. Ca şi concluzie, părerea strict personală este că Andreea Bălan are implant mamar”, mărturisea medicul estetician Stan Vitalie pentru Click, în 2016.

Și chirugul englez Matthew Mode este de aceeași părere: „Se observă clar în această fotografie că ea a beneficiat de o mărire a sânilor. Nu îmi dau însă seama dacă este vorba despre un implant cu silicon sau de augmentare cu transfer de grăsime, dar cu siguranță și-a făcut ceva”.