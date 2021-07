Adevărul despre nunta secretă a Alexandrei Stan. De la glumă la realitate, în câteva zile

Vestea că Alexandra Stan s-a căsătorit i-a luat prin surprindere pe toți fanii vedetei de la Survivor. Celebra cântăreață nu anunțase că ar avea vreun gând de măritiș.

Alexandra Stan s-a măritat religios în mare secret în Constanța. Cununia civilă a fost oficiată Elena Lasconi și a avut loc în Câmpulung Muscel, locul în care partenerul artistei s-a născut.

Artista a pozat fotografiile cu soțul ei, Emanuel, pe contul său de Instagram. Atât ea, cât și iubitul ei, au purtat costume populare românești. Cununia religioasă a avut loc în Constanța, la două săptămâni de la ceremonia civilă.

Doar cei doi miri, nașii și familiile lor au știut despre nuntă. Proaspăt căsătoriți, cei doi au plecat în Italia, în luna de miere.

Se pare că nici măcar prietenele Alexandrei nu au știut despre nuntă. Cei doi au purtat un set de costume numit Nuntă Aleasă, o alegere interesantă și deloc întâmplătoare, pentru că cea mai recentă piesă lansată de Alexandra Stan se numește Aleasa.

„Mr. Saxobeat este din Câmpulung! Mă bucur că, în urmă cu două luni, am oficiat, «în secret», căsătoria Alexandrei Stan cu câmpulungeanul Emanuel. Au fost multe lacrimi de bucurie, emoţii, atât din partea mirilor, rudelor, dar şi din partea mea.

Cred că a fost cea mai emoţionantă oficiere de căsătorie pe care am avut-o de când sunt primar. Căsătoria lor nu mai este un secret pentru că tinerii au hotărât acum să facă public acest fapt. Am respectat şi respect dorinţele oamenilor şi cred că faptul că nu a «transpirat» nimic despre această căsătorie spune multe”, a scris Elena Lasconi pe pagina sa de Facebook.

Vedeta a declarat că cel mai mare minus din acest eveniment a fost că nu a avut prietenii aproape, însă întreaga ceremonie a fost „de vis” și foarte intimă.

„Cel mai mare minus este că n-am avut prietenii aproape, dar a fost o ceremonie frumoasă. Ceremonia religioasă am avut-o la Constanţa, la Biserica Sf. Nicolae. Am fost cununaţi chiar de preotul care a cununat-o şi pe sora mea, care mi-a botezat nepoţii.

E părintele meu duhovnic. A venit la Constanţa şi părintele lui duhovnic, care este călugăr şi care slujeşte la Mănăstirea Sitaru, de aici de lângă Bucureşti, şi a fost o ceremonie foarte frumoasă. Am avut şi cor, a fost totul ceva de vis, intim. Am fost doar noi, familia, naşii şi atât. (…) Am avut parte de confidenţialitate”, a dezvăluit cântăreaţa pentru Viva.