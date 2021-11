Adevărul despre mariajul scurt al Alexandrei Stan cu Emanuel Necatu: ”Acum nu vreau să îl jignesc”

Divorțul Alexandrei Stan de Emanuel Necatu a venit la fel ca nunta, extrem de discret. Vedeta s-a decis să se despartă de partenerul său după doar câteva luni de căsnicie, în mare secret. Iată că artista a spus adevărul despre relația pe care a avut-o cu bărbatul!

Alexandra Stan și-a șocat fanii în momentul în care a anunțat că s-a căsătorit. Mulți nici măcar nu știau, în acel moment, că vedeta trăiește o poveste de dragoste. Între timp, char dacă admiratorii săi sperau ca ea să își întemeieze o familie cu Emanuel Necatu, vestea divorțului a venit ca un trăznet.

Cântăreața a preferat să păstreze tăcerea mult timp cu privire la despărțirea de soțul ei. Iată că, într-un final, ea a spus adevărul despre mariajul scurt pe care l-a avut cu Emanuel Necatu! Vedeta a mărturisit de ce s-a ajuns la separare la doar câteva luni după ce a mers în fața altarului.

„Acum nu vreau să îl jignesc pe Emanuel. E un om super ok și are foarte multe calități, de asta m-am și îndrăgostit inițial de el.

Nu eram prea pretențioasă, m-aș fi căsătorit cu oricine îmi ieșea în cale. Am încercat să facem copii, am mers la doctor, am făcut investigații.”, a povestit artista la Teo Show.