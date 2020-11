Adevărul despre cum sunt îngrijiți bolnavii de covid-19 în România. S-a adeverit teama cea mare a românilor

În ce mod sunt tratați pacienții de bolnavi de COVID-19 în România. Loredana Chimoiu este și ea infectată și a făcut demersuri disperate pentru a putea să își conducă mama pe ultimul drum, însă răspunsul DSP-ului a fost un NU categoric.

Astăzi, în România s-au înregistrat peste 10.000 de cazuri de infectări cu COVID-19 pe zi și 100 de morți. Noi măsuri drastice au fost luate de către Guvern, pentru o perioadă de 30 de zile și suntem la un pas de lockdown la nivel național.

Din ce în ce mai multă lume se plânge de faptul că Direcția de Sănătate București nu gestionează situația corespunzător. Așadar, unele persoane infectate trebuie să aștepte zile întregi pentru a putea lua legătura cu autoritatea în cauză, iar altele se plâng că sunt trimiși acasă, deși nu se simt deloc bine. Un exemplu este cazul renumitei jurnaliste Loredana Chimoiu.

Mama Loredanei Chimoiu s-a internat în spital pentru o afecțiune ce necesita tratament, însă care nu-i punea viața în pericol în mod direct. După două săptămâni de spitalizare, femeia a contactat noul coronavirus chiar din salon, starea ei înrăutățindu-se de la o zi la alta.

Deși medicii au făcut eforturi pentru a-i salva viața, femeia a decedat în urmă cu două zile. Când a aflat că femeia care i-a dat viață a ieșit pozitiv la testul COVID-19, Loredana a hotărât ca ea și familia ei să facă testul din propriile resurse financiare. Așa a descoperit că este pozitivă și s-a carantinat în propria locuință, potrivit Impact.ro.

“După ce am aflat că al treilea test al mamei este pozitiv, eu, soțul, cumnatul meu, fiul meu și prietena lui am hotărât să ne testăm. Toți intrasem în contact cu mama, chiar dacă purtasem măști! Doar eu am ieșit pozitivă. Poate pentru că eu am îmbrățișat-o de câteva ori. Nu știu, așa cred, așa simt…Când am luat-o prima dată din spital cu 2 teste COVID negative am luat în casă tot felul de măsuri, am purtat, cum spuneam, măști și am încercat în puținele zile cât a mai stat cu noi, s-o protejăm cât mai mult. Nu aveam habar că, de fapt, mama se infectase în săptămâna în care fusese internată”, a spus jurnalista.