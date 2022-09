Adevărul despre Camilla, soția Regelui Charles. Cum este Regina Consoartă când nu se află în public, de fapt

Britanicii nu o văd nici acum pe Camilla Parker cu ochi buni din cauza apariției sale controversate în Familia Regală a Marii Britanii. Aceasta ocupă rolul de Regină Consoartă, după decesul Reginei Elisabeta a II-a. Primul fiu al regretatei suverane a venit astfel pe tron, iar partenera acestuia se bucură în aceste momente de o nouă poziție în Casa Regală. Mulți vor să o cunoască mai ales acum din ce în ce mai bine. Cum este ea în spatele ușilor închise? Puțini au crezut asta.

Regina Consoartă a fost amanta detestată de toți, iar nici acum nu este privită cu ochi buni de majoritatea oamenilor din lumea întreagă care au iubit-o pe Prințesa Diana. Cu toate astea, britanicii trebuie să o accepte în noul rolul de soție a Regelui. Iată că reputația Camillei Parker s-a schimbat radical în ultimul timp.

Imaginea sa este ireproșabilă la brațul fiului regretatei suverane, dar cu toate astea puțini știu cum este aceasta la Palat, atunci când publicul nu o aude sau presa nu o vânează. Cei mai mulți cred despre ea că este rigidă și arogantă, dar are un simț incredibil al umorului când este în preajma celor dragi.

„Dacă nu poți să râzi de tine însuși, mai bine renunți la tot”, susține Daily Mail că ar fi spus în urmă cu ceva timp. Tot ea le-ar fi găsit părinților lui Kate Middleton niște porecle deloc flatante pe vremea când aceasta era la începutul relației cu Prințul William. Din fericire, nimeni nu i-a purtat ranchiună pentru asta. O persoană importantă familiei susține că tocmai Regele Charles al III-lea a fost cel care a adorat mereu stilul femeii.

„Regele Charles o adora, pur și simplu, pe Regina Mamă, iar soția lui are același farmec ca răposata regină. Simțul umorului pe care Camilla îl are este asemănător cu cel pe care-l avea mama Reginei Elisabeta a II-a. Camilla este caldă, calmă, naturală și are un anumit zvâc plăcut”, a dezvăluit sursa regală pentru The Independent.