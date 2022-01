Adevărul despre burta Andreei Mantea: „Am plecat de la măsura XS și am ajuns la L”

Despre Andreea Mantea s-a scris de multe ori că ar fi însărcinată. Totuși, vedeta s-a ferit să vorbească despre subiect, atunci când zvonurile porneau în urma fotografiilor postate de ea. Prezentatoarea de la Kanal D a recunoscut că s-a îngrășat enorm și spune că îi este rușine cu ea însăși. Invitată la Teo Show, Andreea Mantea a dezvăluit că a trecut de la mărimea XS la L, iar asta s-a întâmplat destul de rapid.

Ea s-a pus pe treabă și pentru că o îngrijorează sănătatea, a început să meargă la sală. În plus, vedeta spune că poartă lenjerie modelatoare, pentru că altfel s-ar vedea mult mai tare kilogramele în plus.

“Mi-e ruşine cu mine. Am vrut să pun poza cu ÎNAINTE şi DUPĂ, şi nu am putut! Lăsând la o parte frumuseţea, vreau să fiu sănătoasă.

Am început să merg la sala undeva şi am stricat cantarul oamenilor. L-am dat peste cap! Am 66 de kilograme! În două luni, vreau să ajung înapoi la 52 de kilograme. Asta înseamnă cu 14 kilograme mai puţin.

Am pe dedesubt ceva care strânge mult, altfel aş avea un butoi în loc de burtă… Dar nu-i problemă, încet, încet voi reveni! Toată lumea spune că sunt gravidă…

Dar eu sunt gravidă de 3 ani, se pare! Lumea a fost foarte rea cu mine, mai ales după fotografia pe care am postat-o pe Instagram (cea cu rochia roşie). ”, a dezvăluit Andreea Mantea la Teo Show.