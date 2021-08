Adevărul despre averea Anamariei Prodan. Câți bani are de dat înainte de divorțul de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se pregătesc să încheie un capitol important al vieții lor. Aflați în prag de separare, noi detalii ies la iveală despre cel mai mediatizat divorț din România. Ce avere ar avea de fapt frumoasa impresară.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai au nevoie de niciun fel de prezentare. Cele două vedete au format, timp de 15 ani, unul dintre cele mai solide, celebre și puternice cupluri din lumea mondenă autohtonă. Celebra impresară și fostul antrenor de la FCSB își scriu ultima filă a poveștii lor de dragoste, acum când inevitabila despărțire bate la ușă.

Chiar dacă celebra impresară a luptat din toate puterile pentru a-și salva mariajul, se pare că șansele ca ea și Laurențiu Reghecampf să revină la sentimente mai bune sunt infime. Cu toate acestea, averea va rămâne în sânul familiei, iar cei doi foști parteneri se vor separa cu eleganță și bun simț, așa cum au demonstrat de-a lungul timpului că pot gestiona problemele.

„Eu fac parte din ăia din Forbes care nu își doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane (de Euro n.r)”, declara Anamaria Prodan, acum ceva timp, pentru Wowbiz.