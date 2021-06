Adevărul despre apariția lui Gică Hagi în tribuna a II-a. Răsturnare de situație în tot scandalul VIP

Adevărul despre apariția lui Gică Hagi în tribuna a II-a, ce a dus la declanșarea scandalului VIP. Totul a pornit de la prezența „Regelui”, alături de Gică Popescu, la prima partidă de la Euro 2020, găzduită de Arena Națională. Foștii mari internaționali au stat lângă suporteri, pe când în tribuna oficială au luat loc politicieni și oficiali ai FRF. Reacțiile față de „tratamentul” la care au fost supuși cei doi au generat un val de critici la adresa Federației.

La partida Austria – Macedonia de Nord, găzduită de Arena Națională, Gică Hagi a stat în tribuna a II-a. Alături de el s-a aflat Gică Popescu, fostul coleg din „Generația de Aur”. Prezența celor doi foști mari internaționali în mijlocul suporterilor nu a trecut neobservată. Pe partea opusă, în schimb, în sectorul VIP, s-au îngrămădit oameni politici și membri din conducerea FRF. „Tratamentul” aplicat celor două glorii ale fotbalului nostru a stârnit un adevărat scandal.

Mai mult decât atât, actualul președinte de la Farul a dezvăluit că biletele respective au fost cumpărate chiar de el.

Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro”, a scris Gheorghe Popescu, pe contul de Facebook.