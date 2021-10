Adevăratul motiv pentru care Dennis Man s-a transferat la Parma. „Eu n-am vrut să plec”

Adevăratul motiv pentru care Dennis Man s-a transferat la Parma. Tânărul și talentatul atacant român a ajuns, în iarnă, la formația care, la cel moment, era în Serie A. Suma de transfer a fost una record pentru un fotbalist adus din Liga 1: 11 milioane de euro, la care se adăugau 2 milioane pentru pentru bonusuri de performață. Cum performanțele nu au venit, a rămas valabilă prima sumă. Dar Dennis Man a dezvăluit un amănunt inedit din culisele trasferului său la echipa gialloblu.

Adevăratul motiv pentru care Dennis Man s-a transferat la Parma. În luna ianuarie a acestui an, Gigi Becali dădea lovitura, vânzându-și una dintre „perle” în Italia, la o echipă ce juca pe atunci în Serie A. Transferul a fost istoric prin suma vehiculată, 11 milioane de euro, un record pentru un jucător plecat din Liga 1. La acea vreme, Dennis Man (23 de ani) era golgheterul FCSB și al campionatului cu 18 reușite. Jocul îi mergea perfect, echipa părea a-și fi cristalizat un nucleu valoros și închegat de fotbaliști.

Dar oferta venită pentru Dennis Man a fost prea tentantă, așa că jucătorul a ajuns la parmegiani. Acolo evoluțiile lui au fost fluctuante, dar mai degrabă modeste, deși erau momente în care valoarea sa ieșea în evidență. Parma a retrogradat, însă, iar Man, alături de Valentin Mihăilă, celălalt român al echipei, au rămas să joce în Serie B. Nu cu mre succes, dovadă faptul că trupa antrenată acum de Enzo Maresca ocupă abia locul 13, mai aproape de locurile de retrogradare, decât de cele pentru promovare.

Dennis Man a făcut o dezvăluire neașteptată despre adevăratul motiv pentru care s-a transferat la Parma. Într-un interviu acordat unei publicații din orașul său natal, Arad, atacantul a mărturisit că el nu a dorit să se plece de la FCSB, dar că ordinele venite „de sus” au contat mai mult.

El a adăugat că Meme Stoica i-a transmis că trebuie să se transfere, pentru că sunt prea multi în joc. Dennis Man a mai adăugat că s-a interesat la Valentin Mihăilă care sunt condițiile de la Parma, iar acesta a vorbit la superlativ despre situația clubului.

A venit MM la mine și mi-a spus că trebuie să plec acum, nu se mai poate amâna nimic. Sunt prea mulți bani în joc, mi-a spus el. În momentul acela l-am sunat pe Mihăilă și l-am întrebat cum e la Parma, că am văzut că e pe penultimul loc în Serie A. Vali mi-a spus că totul este perfect, condițiile de pregătire, echipa, conducerea, tot. Am zis că e ok și am semnat”, a mai declarat Dennis Man pentru publicația citată.