S-a aflat adevăratul motiv pentru care Andreea Bălan şi George Burcea au ajuns la divorţ. Motivul este unul incredibil. Andreea Bălan a refuzat să meargă în concediu doar cu George Burcea, fără copii.

Adevăratul motiv pentru care Andreea Bălan s-a căsătorit cu George Burcea. Așa se explică și divorțul

Andreea Bălan se află în pragul divorţului dintr-un motiv halucinant. Soţul ei, George Burcea, a vrut să meargă în concediu doar ei doi, fără copii. Artista nu a fost de acord, iar de aici s-a creat ruptura din frumosul cuplu.

Refuzul artistei a pus capac căsniciei. De atunci, neânţelegerile şi certurile au pornit în cuplu, fapt care l-a făcut pe George Burcea să părăsească căminul conjugal.

Ce înseamnă Ella şi Clara pentru Andreea Bălan

Pe de altă parte, Andreea Bălan a explicat, pe canalul ei de Youtube, ce înseamnă cele două fetiţe pentru ea.

„Am dorit foarte mult să-mi construiesc o familie. Am realizat că un copil mă va completa la un nivel extrem de profund, la un nivel la care nimic altceva nu a reuşit să mă completeze până în momentul acela. De aceea, scopul meu imediat, la 32 de ani, a fost să găsesc pe cineva cu care să îmi întemeiez o familie. Lucrul acesta s-a întâmplat.

Copiii scot din mame părţile frumoase, dar şi pe cele negative

După cum bine ştiţi nu am făcut numai un copil, am făcut doi, pe Elluţa şi pe Clara. Am realizat cât de frumos este să fi mamă. Totodată, faptul că eşti mamă te transformă în continuare şi te face să intri în contact cu tine ca şi copil şi să îţi dai seama că mai ai mult de lucru cu tine, iar copiii scot din tine şi părţile frumoase, dar şi părţile negative„, a declarat Andreea Bălan.

Epidemia de coronavirus a încurcat planurile de divorţ ale Andreei Bălan şi George Burcea. Instanţele fiind închise nu s-a putut concretiza divorţul.