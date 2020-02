Adevăratul învingător din ziua meciului FCSB – Dinamo. Nimeni nu ar fi crezut așa ceva

În ce privește audiențele, în ziua meciului FCSB – Dinamo, Antena 1 a fost liderul derașat al serii de duminică. Se pare că a doua ediție a emisiunii Asia Express, un show produs de Mona Segall, a pus acest post de televiziune pe poziția de lider detașat pe toate targeturile de audiență.

Adevăratul învingător din ziua meciului FCSB – Dinamo

Totuși, o poziție bună a obținut și postul Digi Sport 1, care a difuzat derby-ul Dinamo – FCSB, care s-a încheiat cu scorul de 2-1.

Potrivit paginademedia.ro, acestea sunt audiențele obținute de show-ul Asia Express la debutul celei de-a doua ediții.

La nivel național, a doua ediție Asia Express a fost pe primul loc, având peste 1,2 milioane de telespectatori, în cele aproape patru ore emisiune. A bătut Kanal D, post care a fost urmărit de puțin peste un milion de persoane, pe același interval. PRO TV s-a clasat pe locul al treilea. Un loc bun a obținut însă și Digi Sport 1, care a strâns în fața micilor ecrane în medie de 700.000 de persoane. Postul a avut, pe intervalul orar 20.00 – 22.15, derby-ul Dinamo – FCSB.

La nivel urban, Asia Express de la Antena 1 s-a apropiat de 700.000 de telespectatori, la orașe, apoi a fost urmat de Digi Sport 1, cu meciul Dinamo – FCSB. Pro TV s-a clasat tot pe locul al treilea, cu 420.000 de telespectatori.

La nivel comercial, Asia Express a avut tot prima poziție, pe publicul comercial, având o medie de 340.000 de persoane și o cotă de piață de 22,2%. Acestea sunt cifre cu mult peste media obișnuită a postului, în prime-time. Pe de altă parte, PRO TV a fost pe locul al doilea cu filmul Doctor Strange, având aproape 250.000 de telespectatori media și o cotă de piață de 16%.

Derby-ul Dinamo-FCSB, audiențe bune

DigiSport a menținut aceleași poziții în clasament, pe intervalul partidei Dinamo-FCSB (19.50-22.10), dar audiențele au fost mai mari decât pe intervalul de intersectare cu Asis Express.

De asemenea, și alte posturi care au difuzat meciul, precum Look Plus și Telekom, au avut audiențe bune cu partida de fotbal.

Astfel că, la nivelul întregii țări, meciul a avut o audiență de 950.000 de telespectatori pe DigiSport (locul patru în top), 400.000 pe Look Plus (locul 8) și 165.000 pe Telekom.

De asemenea, la orașe, 670.000 de telespectatori au văzut meciul pe DigiSport (locul 2, după Antena 1), 123.000 pe Look Plus și 75.000 pe Telekom. Mai menționăm că, pe segmentul publicului comercial, partida a strâns 230.000 de telespectatori între 18 și 49 de ani pe DigiSport (a fost după Antena 1 și Pro TV), 50.000 pe Look și 35.000 pe Telekom.