Adelina Pestrițu și soțul ascund un secret… comun. Iată ce decizie au luat cei doi

Adelina Pestrițu și-a șocat fanii, după ce a ales să se tatueze pe mână. Mesajul însă este unul foarte frumos, mai ales că este în completarea mesajului pe care și l-a tatuat și soțul vedetei, Virgil Șteblea. Se pare că cei doi au găsit exact rețeta fericirii.

Adelina Pestrițu și soțul ei și-au tatuat un mesaj foarte puternic pe mână

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea se iubesc cu patimă, iar acest lucru a fost transpus pe mâinile lor, printr-un nou tatuaj. „There is only one happiness in life, to love and to be loved, sau, pe românește, ”Există o singură fericire în viață, să iubești și să fii iubit”.

Adelina Pestrițu se pare că atunci când iubește, îi place să și-o scrie pe piele, adânc, cu tuș, după cum se vede în Galeria Foto. Așa s-a întâmplat și când se iubea cu Liviu Vârciu. Și-a scris numele lui pe antebraț, iar după ce s-au despărțit, Liviu Vârciu s-a transformat în aripi de …fluture.

Cât câștigă Adelina Pestrițu pe lună

Fostul cântăreț a declarat, după despărțire, cu umoru-i caracteristic: ”Adelina s-a măritat de tânără și nu știa că un milion plus un milion nu fac o sută de milioane”. Ei bine, Adelina nu mai este chiar atât de tânără, a ajuns la vârsta de 33 de ani și a demonstrat că poate să facă multe milioane. Frumoasa brunetă câștigă bani frumoși din publicitate. A ajuns să încaseze chiar și 15.000 de euro pe lună, potrivit impact.ro.

Bruneta spune că este și foarte multă muncă în spatele succesului său. ”Ştiu că încă mai sunt oameni care spun despre influenceri că taie frunză la câini’. Nu este nici pe departe aşa şi va povestesc în câteva cuvinte. Mă trezesc dimineaţa şi adorm noaptea târziu. 90% din timpul meu îl petrec cu telefonul în mâna, fie că postez pozele pentru care am tras sute de cadre înainte, până am ales-o pe cea favorită, fie că scriu un articol pe blog, filmez un vlog, pozez pentru diverse campanii pe care le am în desfăşurare sau stabilesc întâlniri cu posibili colaboratori.

Da. Se poate trăi mai mult decât bine. Este principala mea sursă de venit. Din social media îţi poţi cumpăra case, maşini, poţi face investiţii şi îi poţi ajuta şi pe cei din jurul tău. Trebuie doar să ştii cum să gestionezi această putere”, a spus Adelina Pestrițu pentru revista Viva.