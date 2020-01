Adelina Pestrițu, aspru criticată de fani după ce au văzut cum s-a îmbrăcat de ziua ei. Ce replici a primit bruneta

Adelina Pestrițu a primit nenumărate critici din partea fanilor. Dacă de obicei mulți o admiră pe brunetă și sunt curioși de următoarele piese vestimentare pe care le are în garderobă, acum a fost opusul. Ce obiect a atras atenția?

Ultima alegere vestimentară a Adelinei Pestrițu i-a lăsat pe fani dezamăgiți. Majoritatea i-au reproșat faptul că pantalonii pe care i-a asortat la o cămașă roz bombon arată extrem de urât pe ea tocmai din cauza faptului că a slăbit foarte mult. Din păcate, ultima apariție la emisiunea La Măruță i-a adus aceleași cometarii. La clipulețele de pe YouTube, fanii își spun părerea despre noua schimbare a brunetei și rămân dezamăgiți că tocmai ea a picat în extrema aceasta.

Adelina inspiră zilnic sute de femei pe rețelele de socializare, iar unii din oameniicare o urmăresc ar putea lua un exemplu prost, au susținut mulți. „Urâți superbă, Adelina, dar pantalonii ăia…sunt foarte urâți! Uită-te cum arată sus și jos! 👎👎👎 la pantaloni, părerea mea!”, „Tu ești superbă, dar pantalonii sunt horror. Ai slăbit foarte mult”, au fost doar câteva din comentariile internauților.

Amintim că Ade a revenit în atenția tuturor după ce a fost desemnată cel mai bun influencer din România. Vedeta a fost mai apoi prezentă la gala premiilor E! People Choice Awards din America.

„Îmi vine să plâng, dar şi să rad în hohote, este un sentiment copleşitor ce simt acum. Pentru mine a fost ca un vis împlinit când am aflat că sunt pe lista de nominalizaţi la aceste premii atât de importante pe plan internaţional, aşa că acum, după ce am aflat vestea cea mare, simt că toată lumea e a mea. Nu ştiu cum aş putea să mulţumesc mai mult celor care m-au votat decât spunându-le că este premiul lor, că împreună am câştigat acest trofeu şi că îi voi lua cu mine peste tot, în America, în culisele galei, pe covorul roşu şi oriunde voi ajunge şi îi voi face să fie mândri că-i reprezint într-o lume aşa de mare”

Adelina Pestrițu