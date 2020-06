Adelina Pestrițu, anunț surpriză după 4 ani. Nimeni nu se aștepta la asta

Adelina Pestrițu și-a surprins fanii cu o nouă schimbare de look. Vedeta a revenit la tunsoarea scurtă pe care a avea cu patru ani în urmă, atunci când făcea furori în showbiz.

Adelina Pestrițu a făcut anunțul surpriză după 4 ani. Fanii ei nu se așteptau la asta

Adelina Pestrițu a revenit la look-ul pe care îl avea cu patru ani în urmă și cu care a făcut furori. Vedeta și-a tuns din nou părul scurt și a făcut anunțul surpriză cu un clip video, postat pe pagina personală de Instagram.

Adelina Pestrițu și-a surprins plăcut urmăritorii virtuali. Vedeta a postat cu puțin timp în urmă filmulețul cu noul look. Adelina Pestrițu a mai avut părul scurt în trecut și nimeni nu se aștepta să se tundă din nou scurt.

Adelina Pestrițu, foarte activă pe rețelele de socializare

Adelina Pestrițu este una dintre vedetele care își tine mereu fanii virtuali la curent cu noutățile din viața ei cu ajutorul rețelei de socializare. Astfel, Adelina Pestrițu își ține la curenjt fanii cu proiectele pe care le are, indiferent de domeniu.

În videoclipul postat pe Instagram, Adelina Pestrițu a arătat întreg momentul în care a renunțat la părul lung, lucru care a făcut deliciul fanilor.

2020, anul schimărilor pentru Adelina Pestrițu

„Pentru mine 2020 este un an al schimbarilor si asta ma face sa-mi doresc sa ma transform in cea mai buna versiune a mea. Astfel m-am reintors la tunsoarea care m-a facut in urma cu 4 ani sa ma reinventez si sa imi demonstrez mie ca feminitatea sta in atitudine, NU in par si tocuri. Asadar, va fac cunostinta de noua Adelina Pestritu. P.S. Tie cel care ma urmaresti iti recomand sa faci tot ce tine de tine pentru a te simti bine in pielea ta. De acolo pleaca multumirea de sine si fericirea”, a scris Adelina Pestrițu pe rețeaua de socializare.