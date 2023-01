Adelina Chivu, dezvăluiri emoționante despre mariajul cu Cristi Chivu. „Îmi place să cred că eu sunt cea amuzantă”. Cu ce produs românesc l-a impresionat – FOTO

Adelina Chivu a venit în țară și după mult timp a acordat și un interviu. Fosta prezentatoare tv a vorbit despre mariajul cu Cristi Chivu și a recunoscut că la început „nu i-a dat prea multe șanse”. Acum au două fete și a dezvăluit că pufuleții din România au mare căutare în școala micuțelor din Italia.

Adelina Elisei și Cristi Chivu s-au întâlnit în anul 2007. Ea era prezentatoare tv, el juca la AS Roma și era căpitanul echipei naționale a României. Un an mai târziu s-au căsătorit. Cristi Chivu a venit cu umărul imobilizat la nunta lor, după o accidentare suferită pe terenul de fotbal.

„Au trecut foarte repede și foarte ușor anii de căsătorie. Ne mai certăm, dar nimic grav. Nici eu nu ne dădeam șanse. Ne-am lipit foarte repede, după care a venit sarcina cu Natalia. În weekend nu suntem niciodată împreună. Noi avem în fiecare an o vacanță doar noi doi pentru că nu avem foarte mult timp unul pentru altul.

Acum am aflat că se numește nunta de cristal. Pentru mine, să organizez petrecerea este de domeniul SF. Aniversarea este pe 6 iunie, iar el cam începe campionatul. Are meciuri din trei în trei zile (n.r. antrenor la Inter U19). Acum, când a fost Mondialul, a mai fost liber. El următoarea perioadă liberă o are în luna mai”, a povestit Adelina Chivu.