Adela Popescu și-a anunțat revenirea în televiziune: „Anul următor sigur!” De ce a luat o pauză de la PRO TV VIDEO EXCLUSIV

După prezentarea reality-show-ului “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, Adela Popescu a simțit nevoia să își ia o pauză, a prelungit-o ulterior și nu se regăsește în grila de toamnă de la Pro TV. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea TV ne-a spus că anul viitor va reveni pe micul ecran, că există discuții în acest sens, dar și că a refuzat niște proiecte care nu i se potriveau. Până atunci, vedeta se bucură de libertatea de a-și face programul după bunul plac. În plus, viața alături de cei trei copiii e plină de provocări, așa că nu are timp să se plictisească.

Adela Popescu: “Adrian se simte foarte bine, pentru că e fratele mijlociu acolo”

Adela Popescu ne-a mărturisit că adaptarea juniorului la grădiniță a fost mult mai rapidă în comparație cu primul copil. În plus, nici ea nu i-a transmis emoții lui Adrian și nici nu a cedat în fața șantajelor lui. Alexandru a intrat în clasa întâi, iar Andrei și Adrian sunt la grădiniță.

Cum a început toamna? Juniorul este la grădiniță?

Juniorul a intrat la grădiniță, suntem la o grădiniță Montessori și l-au primit. Adică nu se cheamă creșă, pentru că ei acolo mixează cumva vârstele, el are 2 ani și 3 luni. Se simte foarte bine, pentru că e fratele mijlociu acolo și cel mijlociu se simte bine că, în sfârșit, este și el frate mai mare pentru cineva, că până acum era doar fratele mai mic. Și e totul bine. Eu am acum deja o tehnică: nu mă mai impresionează lacrimile. Prima săptămână a decurs perfect, a doua a plâns, dar știi cum făceam în a doua săptămână? Îi luam așa mâinile, i-l puneam în brațe doamnei educatoare și ziceam pa. Zburam, nu mai stai la discuții cu ei!

Dar cum erai la primul copil?

E mai greu la primul copil decât la al treilea din multe puncte de vedere.

Îmi imaginez că stăteai în fața grădiniței cu orele.

Nu, că nu ne-au permis, dar inima era strânsă, adică eram emoționată. Și adaptarea a mers mai greu la primul, că m-a simțit. Educatoarea, săraca, a stat cu el în brațe ore întregi o vreme până s-a adaptat. Cu acesta nu are nicio treabă: a dormit din prima săptămână, a mâncat. Nu există discuții. E superb la grădiniță! Stai acolo! Program scurt? Nu există așa ceva! La 4.00 te ia mama! Din feericire sunt bine, nici nu s-au îmbolnăvit încă, iar ăsta al treilea este atât de învățat cu băieți, cu copii, cu trânte, încât nu îl mai impresionează multe lucruri. El e pe supraviețuire!

Adela Popescu: “Le completează trăsăturile de caracter”

Cel mare este la școală?

Cel mare a intrat în clasa întâi. Au început calificativele: FB, B, vreau să văd cum reacționează la competiție, pentru că eu sunt genul de mamă care cred că trebuie încurajată, cu atât mai mult cu cât vine vorba de băieți. Pentru caracterul fetelor nu știu dacă neapărat, nu consider competiția trebuie să existe ca fel de a fi, dar pe băieți trebuie să îi definească asta, e o chestie care le completează trăsăturile de caracter. Un bărbat trebuie să fie competitiv, nu cât să îl afecteze în interior, cât să-și dorească să câștige meciul, să-și dorească să cucerească fata. Mi se pare frumos la un băiat asta, mi se pare că e de admirat.

Ce planuri ai cu revenirea pe micul ecran? Întrebarea asta este pe buzele tuturor. În ce stadiu ești cu pauza, o prelungești?

Îți explic foarte clar și foarte sincer cum stau lucrurile. Mie îmi place foarte mult să stau și știu de ce vreau să stau, că m-am întrebat. Eu nu sunt o tipă leneșă, sunt o tipă care toată viața am muncit, sunt o tipă cu ambiții în principiu. Totuși, de ce îmi place atât de mult să stau acum? Pentru că eu muncesc de mică foarte mult. Adică nu doar că m-am angajat, eu am muncit enorm și în anii în care prietenii mei – care acum lucrează pe brânci s-au distrat – s-au simțit bine, și-au făcut programul, eu munceam cu super responsabilități. Și cred că trebuie să trăiesc perioada asta, care desigur că nu va mai fi lungă, adică deja am început niște discuții pentru revenire, dar am avut nevoie de asta pentru mine.

Adela Popescu: “Au fost și niște proiecte pe care le-am refuzat”

Să înțeleg că anul următor se va întâmpla?

Anul următor sigur, asta spun că sunt niște discuții acum, vedem, trebuie să aleg. Mi se și pare drăguț că știu ce mi se potrivește, adică deja simt ce aș putea să fac bine și ce aș putea să nu fac bine. Au fost și niște proiecte pe care le-am refuzat pentru că mi-am dat seama că nu sunt pentru mine, ceea ce în trecut nu aș fi făcut. Adică eu în trecut eram genul care spune da și vezi tu pe parcurs ce se întâmplă. Acum sunt un pic mai selectivă, dar asta și pentru că realmente acasă noi avem foarte multe responsabilități, adică nu poți să te mai arunci acum.

