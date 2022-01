Adela Popescu are o relație foarte bună cu mama soțului său, Radu Vâlcan. Cu toate acestea, femeia i-a transmis că are o nemulțumire care are legătură cu emisiunea pe care vedeta o moderează. Blondina a decis să le spună telespectatorilor tot ce se întâmplă.

Ce mesaj a primit Adela Popescu din partea soacrei sale

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de foarte mulți ani. Cei doi se bucură de trei copii, Alexandru, Andrei și Adrian. Prezentatoarea de televiziune are o relație foarte bună cu soacra sa, însă nimeni nu se aștepta ca femeia să îi spună că are o nemulțumire legată de emisiunea de la Pro TV.

Partenera lui Radu Vâlcan, Shurubel și Bogdan Ciudoiu bucură publicul în fiecare dimineață cu numeroase replici amuzante și subiecte inedite. Aceștia nu se feresc să propună ținute interesante, astfel că de câteva ori Shurubel s-a prezentat îmbrăcat în rochii.

„Să nu mai facem asta”

Chiar astăzi, 20 ianuarie, colegul Adelei Popescu a apărut purtând o salopetă pe care partenera lui Radu Vâlcan a afișat-o într-o altă ediție. Cu toate acestea, soacra vedetei de televiziune a rugat-o pe nora ei să nu mai aibă diferite glume de spus la adresa lui Shurubel.

„Soacra mea îmi spune că ne batem joc de bietul Shurubel și să nu mai facem asta. Avem numai cazuri sociale aici.”, a spus Adela Popescu la Vorbește lumea.

Ce a spus Adela Popescu despre relația cu Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Între cei doi există o diferență de vârstă de 9 ani, însă simpatica prezentatoare de la Vorbește lumea a mărturisit că acest aspect nu a contat niciodată în relația minunată pe care o are.

„La noi este o diferență mai mare. Eu am 35, el 44. Sunt 9 ani. Nu, nu a contat. El îmi povestește de perioada când era depeșar. Am prins alte curente muzicale, dar sunt destul de matură să etompez diferența de 9 ani. Pe de altă parte, diferențele mi se par problematice, fie că este vorba de cultură sau de altele.”, a mărturisit vedeta de televiziune.

În anul 2015, Adela Popescu și Radu Vâlcan pășeau împreună spre altar. Aceștia preferau pe atunci să aibă parte de o ceremonie intimă, discretă, la care să participe nu mai mult de 60 de invitați. În zilele noastre, cei doi se bucură de o frumoasă familie și sunt mai îndrăgostiți ca niciodată!