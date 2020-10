Adela Popescu a dezvăluit marele secret. La ce nu poate renunța, sub nicio formă

Celebră pentru rolurile sale din telenvoele, Adela Popescu a ținut cont întotdeauna de ceea ce mănâncă. Nu de puține ori a încercat să țină cură de slăbire. Dar când vine vorba de dulciuri nu se poate abține.

Cu toate că anunțase, nu de puține ori, că ține cure de slăbire, când vine vorba de dulciuri, Adela Popescu nu se poate abține. În emisiunea ”Vorbește Lumea”, în prezența unui nutriționist, vedeta a recunoscut că nu poate renunța la dulciuri. Ca orice divă care se respectă, Adela Popescu are secretele sale când vine vorba de cum arată. Recent a dezvăluit secretul, iar fanilor nu le-a venit să creadă.

Azi, Adela a recunoscut că atunci când vine vorba de dulciuri, nu poate renunța la gogoșile cu ciocolată. Orice alte dulciuri pot fi date la o parte, dar nu și gogoșile cu ciocolată.

Cât despre echilibrul alimentației, Adela recunoaște că de când a venit Radu pe lume, lucrurile s-au schimbat. Vedeta a recunoscut că cel mic a determinat-o să-și schimbe alimentația și modul de a privi lucrurile. Și nu se sfiește să recunoască acest lucru, cu zâmbetul pe buze.

Pe 8 octombrie Adela Popescu a împlinit frumoasa vârstă de 4 de ani. Surprizele nu au încetat să vină, multe dintre ele chiar în platoul emisiunii ”Vorbește lumea”. Vedeta a ținut să scrie și pe facebook despre acest aspect. Adela Popescu este activă și pe blogul ei, personal, unde a decis la un moment dat să împărtășească cu fanii și internauții care sunt rețelele ei de cură de slăbire.

” Până acum un an sau doi, de fiecare dată când considerăm că e cazul să dau jos 1 kg sau 2 era suficient să mănânc cu atenţie câteva zile şi problema era rezolvată. Ei bine, de data asta nu a mai fost aşa de simplu. De la vârsta probabil. „Declinul” a pornit în perioada sărbătorilor. Împreună cu prietenii noştri am petrecut câteva zile la Sighet. Am mâncat foarte mult şi la ore nepotrivite. Pasta de jumări, sarmale, cârnaţi, pâine de casă, brânză, sorici etc. De Paşte, practic la câteva luni după, m-am urcat pe cântar. Dumnezeule!!! Aveam 57 kg şi 165 cm.”, scria pe blog Adela.