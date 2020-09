Adda a făcut anunțul: ”Universul a lucrat şi s-a întâmplat ceva neaşteptat”

Adda este mai mult decât niciodată în vizorul internauților, odată cu participarea la Asia Express. Ce veste a ținut să împărtășească solista cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare și cum și-a băgat coada Universul în viața vedetei?

Adda a fost la fel de transparentă cum a obișnuit pe toată lumea și a vorbit despre legătura dintre ea și soacră. Mulți au fost extrem de intrigați de atitudinea dintre soții Rizea și de scandalurile ca la ușa cortului, au susținut câțiva dintre internauți, care nu apar în cele mai multe relații de căsnicie care să funcționeze realmente. Cu toate astea, Adda și Cătălin și-au asumat abordarea, au susținut că așa sunt ei fără perdea și că mariajul lor merge strună chiar și cu două firi atât de puternice precum sunt cele două. Câțiva dintre românii care au urmărit aventurile lor de la Asia Express și-au pus întrebări legate de relația pe care o are solista cu familia, dar mai ales cu soacra. Cântăreața a susținut că la început nu au fost cele mai bune prietene, tocmai pentru că sunt identice, au același temperament și împart aceeași zodie.

” Copie la indigo. Amândouă cu gura mare. Acum ne înțelegem foarte bine. Suntem sensibile şi ne atinge orice. Da! A râs, pentru că ştie că aşa suntem noi. De multe ori, când ne mai contrăm, ne zice „Asia Express continuă”, a mărturisit sursa citată. Deși pare că viața ei a fost lipsită de greutăți, Adda contestă aparențele și mărturisește că au fost multe momente grele, dar de fiecare dată Universul a lucrat și s-a întâmplat ceva neașteptat care să pună totul pe roate. Muzica a fost cea care a ajutat-o mereu, iar acum familia ei reprezintă cea mai puternică motivație.

„Sunt o femeie norocoasă pentru că am o familie minunată. Din punct de vedere profesional, muncesc enorm, uneori fără rezultat. Dar aşa e în muzică, sau poate aşa e când faci muzică în România. Artiştii nu sunt apreciați la justa valoare. Nu sunt suficient de respectați. În sensul că e foarte greu să îți păstrezi filmul, identitatea, mesajul. Nu ştiu dacă îmi lipseşte ceva anume. Nu cred. Îmi lipseşte liniştea uneori… și somnul bun, noaptea. Pentru că am multe gânduri, idei, planuri. Mintea mea lucrează neîncetat. Tot timpul vreau mai mult şi mai mult din punct de vedere creativ. Am un creieraş foarte artistic şi cred că asta spune tot!”

Adda (Sursa: viva.ro)