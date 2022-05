Acuzații grave la adresa Anamariei Prodan. Ce ar fi făcut impresara. O anchetă a fost demarată deja!

Acuzații grave la adresa Anamariei Prodan. Cunoscuta impresară a intrat într-un conflict cu o școală de fotbal din Capitală. Ea a fost acuzată că ar fi încercat să intervină pe lângă antrenorii naționalei U15 în favoarea fiului ei, Laurențiu Reghecampf, poreclit „Bebeto”. Totul s-ar fi petrecut cu prilejul unui trial organizat pe 20 mai. Anamaria Prodan a negat orice acuzație, dar FRF a demarat deja o anchetă pentru a investiga faptele reclamate.

Acuzații grave la adresa Anamariei Prodan. Școala de fotbal FC Player 2008 a acuzat-o pe cunoscuta impresară că a încercat să-i convingă pe antrenori să-l convoace pe Laurențiu Reghecampf junior (13 ani) la lotul național U15.

Anamaria Prodan ar fi încercat să-l impună pe „Bebeto”, fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf, antrenorul U. Craiova, cu prilejul unei selecții desfășurate în zona București-Ilfov, pe 20 mai.

Anamaria Prodan a negat total acuzațiile ce i-au fost aduse. Agenta de jucători a declarat că totul e doar rodul frustrărilor unor patroni de școli de fotbal. Ea a precizat că „nu-mi împing copilul la națională. Dacă n-are valoare, se va vedea pe teren”.

„Mi se pare jenant, frustrările astea mari ale acestora patroni de școală de fotbal nu au ce căuta între copii. Eu sunt om care face parte din fotbal, așa că m-am oprit, am salutat, am stat 10 minute cât am vorbit cu amicii mei din fotbal despre selecție, ce copii avem buni. La modul asta… ce am putea vinde, de la ce școli.

Nu-mi împing copilul la națională. dacă n-are valoare, se va vedea pe teren. În rest, că „Anamaria Prodan stă pe bancă, iar copilul ei este slab” sunt frustrările unora. Săracii de ei”, a declarat impresara pentru gsp.ro.