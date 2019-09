Acum e casnică la Miercurea Ciuc. Cum a ajuns să arate Nicoleta Luciu la 39 de ani FOTO

Nicoleta Luciu a împlinit 39 de ani pe 12 septembrie. Fosta vedetă Playboy a renunțat de ceva vreme la lumina reflectoarelor și s-a retras la Miercurea-Ciuc, alături de soțul ei, afaceristul Zsolt Csergo și de cei 4 copii, Zsolt jr și tripleții Kim, Kevin şi Karoly. Ea a mărturisit că în ultimul timp a mai luat în greutate și că încearcă să își ascundă oboseala prin machiaj.

Nicoleta Luciu s-a căsătorit în 2012 cu afaceristul Zsolt Csergo. Cei doi s-au mutat în Miercurea-Ciuc și au făcut 4 copii. Vedeta recunoaște că viața de casnică și-a pus amprenta pe felul în care arată la 39 de ani.

„Acum m-am machiat puţin ca să nu par atât de obosită precum mă simt, pentru că la ora asta dorm. Am fălcuţe, am guşă. Ne ocupăm de casă, de copii. Am înscris băieţii, i-am înscris pe toţi trei la hochei, fac hochei de performanţă”, a declarat fosta vedetă Playboy

Nicoleta Luciu a fost de-a lungul timpului actriță, fotomodel, cântăreață și co-prezentatoare la Vocea României. A făcut parte din formația muzicală Laguna, iar după câștigarea titlului de Miss România în anul 1999 a apărut, de-a lungul timpului, în mai multe ipostaze: imaginea Xavier-Laurent, Casa Rebecca Rita, Face2Face Models, Gazeta Sporturilor, Redis Nutriție, Palux; pictoriale Playboy în 4 numere ale revistei; reclame foto: Up Beauty Center, Beeafeater Tonic, Iveco, Redis Nutriție; coperte reviste: Playboy, Iveco, Vivre, Pro Tv Magazin, TV Mania; actriță în telenovelele „Iubire ca în filme”, „Lacrimi de iubire” și „Inimă de țigan”; participări la Miss Model of The World (Turcia), manechin pentru creatorii străini și român.