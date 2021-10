Actorul român care vrea să se căsătorească din nou la 48 de ani: ‘A trimis Dumnezeu pe cineva în viața mea’ (exclusiv)

Încurcate sunt căile iubirii! Un actor cunoscut este gata să ajungă din nou în fața altarului. Ajuns la vârsta de 48 de ani, acesta se gândește la o nouă căsătorie, mai ales pentru că în viața lui a intrat o persoană care l-a cucerit iremediabil.

Silviu Biriș a avut surprize plăcute din partea vieții, dar a trecut și prin unele clipe foarte grele, însă preferă să își păstreze optimismul. Actorul a mărturisit că se gândește la o eventuală căsătorie, mai ales pentru că s-a îndrăgostit.

Acesta a recunoscut că nu știe dacă o să mai aibă un mariaj, dar nu vrea să excludă această posibilitate, mai ales pentru că soarta i-a scos în cale o persoană specială. Actorul s-a decis să îi ofere iubirii încă o șansă în viața lui, așa că este pregătit pentru următoarele surprize plăcute.

Silviu Biriș a divorțat în 2016 de Irina Cornișteanu. Ei au împreună doi copii, Ema și David. Acesta și-a găsit alinarea în credință și a terminat cursurile Facultății de Teologie Ordotoxă ‘Justinian Patriarhul’, secția pastorală. Totuși, el și-a continuat cariera care l-a făcut să fie îndrăgit de către public.

Actorul a depus și un jurământ de credință, astfel că o să aibă nevoie de dispensă din partea Bisericii pentru o eventuală hirotonie, ținând cont că divorțul a avut loc înainte ca el să simtă chemarea către credință.

”Când m-am apropiat de credință, de Biserică? Au fost momente când am simțit nevoia de Dumnezeu în viața mea.

Nopți nedormite, gânduri, căutam răspunsuri pentru neînțelegerile mele. Liniștea mi-am găsit-o când mi-am dat seama că trebuie s-o caut în Cel de Sus. Încerc să mă fac plăcut lui Dumnezeu.

Ca mulți alții, am făcut greșeli mari în viață. Au fost momente când am simțit că sunt la pământ, am simțit nevoia de a fi mângâiat, să fiu iubit, cred că atunci am început să mă apropii de biserică.”, a spus el, în trecut, pentru revista Taifasuri.